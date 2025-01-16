Bodrum\'da İnşaat Atığı Dökme Cezası: 70 Bin Lira

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarına inşaat atığı döktükleri belirlenen 2 kişiye zabıta ekipleri tarafından toplam 70 bin lira idari para cezası kesildi.

Akçaalan Mahallesi Piran Caddesi üzerinde 48 V 150 kamyonetle gelen 2 kişi yol kenarına inşaat atığı döküp, bölgeden uzaklaştı. O anlar ise bir araç kamerası tarafından görüntülendi. İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri kamyoneti tespit edip, inşaat atıkları döktükleri belirlenen 2 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplamda 70 bin lira idari para cezası uyguladı.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),