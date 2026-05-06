Bodrum'da Kadın Cinayeti: Ağırlaştırılmış Müebbet

06.05.2026 03:28
Eski eşi Hüsne Topal'ı vuran Hacı Ömer Alçı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eski eşi Hüsne Topal'ı (39) tabancayla vurarak öldüren Hacı Ömer Alçı'nın (46) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, "Sanığın suçtan kurtulmaya ya da cezasında indirim elde etmeye yönelik olduğu değerlendirilen delillerle uyumsuz beyanlarına itibar edilmeyerek hükümde belirtilen şekilde mahkumiyetine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Alçı'nın duruşmadaki tutum ve davranışları ile olay sonrası kaçma girişimi birlikte değerlendirilerek, pişmanlık duyduğuna dair vicdani kanaat oluşmadığı kaydedildi.

Olay, geçen yıl 24 Temmuz'da saat 16.30 sıralarında Geriş Mahallesi 6012 Sokak'ta meydana geldi. Hacı Ömer Alçı, 2021 yılında boşandığı Hüsne Topal'ın evine gitti. Evin önüne inen Topal ile Alçı arasında tartışma çıktı. Hacı Ömer Alçı, tartışmanın büyümesi ile Hüsne Topal'ı darbetti. Aldığı darbelerle yere düşen Topal'ın yardım çağrıları sonrası arkadaşı Sedat Tüter (43) yanlarına gelip, Alçı'ya engel olmaya çalıştı. Bu sırada tabancasını çıkaran Hacı Ömer Alçı, eski eşi Hüsne Topal ve Tüter'e art arda ateş etti. Topal ve Tüter kanlar içerisinde yere yığılırken, Alçı otomobille kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yaşamını yitirdi. Hacı Ömer Alçı polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan, olayda kullanılan suç aleti tabancayı sakladığı tespit edilen Alçı'nın oğlu Bedirhan Alçı (20) da gözaltına alındı. Depremden sonra Bodrum'a yerleştiği öğrenilen Topal'ın cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi. Hacı Ömer Alçı ve oğlu Bedirhan Alçı ise tutuklandı. Bedirhan Alçı, geçen yıl 23 Ağustos'ta adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi.

8 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmasını tamamlayıp 8 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, Hacı Ömer Alçı için boşandığı eşi Hüsne Topal'ı 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Sedat Tüter'i 'Kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıla kadar hapsi istendi. Alçı'nın oğlu içinse 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hacı Ömer Alçı'nın iddianamede yer alan ifadesinde, aralarında otomobil ticareti olan Topal'dan 250 bin lira alacağı olduğunu, olayın da bu nedenle çıkan tartışma nedeniyle yaşandığı ileri sürdü. İddianamede, Hacı Ömer Alçı'nın, Hüsne Topal'a olaydan önce, "Sedat'a olan düşkünlüğün senin sonun olacak. Onunla iş için bile muhatap olma, senin sonunu getiririm. ya onu her yerden engelle ya da cesaretin varsa iş alırsın başına. Ben görürüm, duyarım nasıl olsa. İş için bile muhatap olma seni öldürürüm bilesin" diyerek küfürlü içerikler yazdığı ve tehdit ettiğinin ortaya çıktığı vurgulandı.

Olayda 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmekten suçlanan oğlu Bedirhan Alçı da hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Bedirhan Alçı hakkındaki dosyanın ana dosyadan ayrılmasına karar verdi.

Bodrum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci duruşmasında mahkeme heyeti verdiği ara kararda, olayda yaralanan Sedat Tüter'e ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun henüz dosyaya ulaşmamış olması nedeniyle, Hacı Ömer Alçı'nın Tüter'e yönelik eylemine ilişkin yargılama kısmının dosyadan ayrılmasına karar verdi. Söz konusu yargılamanın yeni bir esas üzerinden devam etmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

KARAR ÇIKTI

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Nisan'da davanın 6'ncı ve karar duruşması görüldü. Duruşmaya Hüsne Topal'ın ailesinin yanı sıra avukatlar katıldı. Mütalaaya ilişkin son sözleri sorulan sanık Hacı Ömer Alçı, "Öldürme kastım olmadı, ben kimseyi inciten, kıran bir insan değilim. Ben olay gününden beri çok pişmanım. Ben zaten yaşamıyorum" dedi. Mahkeme sanık Hacı Ömer Alçı'yı, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Alçı'ya takdir indirimi başta olmak üzere cezada indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

Kararın gerekçesi de açıklandı. Gerekçeli kararda, sanık Alçı'nın eylemini öldürme kastıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Kararda, Alçı'nın tabancayla Topal'a 4 kez ateş ettiği, kurşunların sırt, karın ve göğüs gibi hayati bölgelere isabet ettiği belirtildi. Gerekçeli kararda, Alçı'nın olay öncesinde Topal'a yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği, bu mesajların eylemdeki kastını ortaya koyduğu ifade edildi. Alçı'nın olay yerine öldürmeye elverişli silahla gitmesi ve olay anındaki davranışlarının da kastın göstergesi olduğu belirtildi.

PİŞMANLIK DUYDUĞUNA DAİR VİCDANİ KANAAT OLUŞMADI

Mahkeme, Alçı'nın suçtan kurtulmaya ya da cezasında indirim elde etmeye yönelik olduğu değerlendirilen ve delillerle uyumsuz bulunan beyanlarına itibar etmedi. Kararda, "Sanığın suçtan kurtulmaya ya da cezasında indirim elde etmeye yönelik olduğu değerlendirilen delillerle uyumsuz beyanlarına itibar edilmeyerek hükümde belirtilen şekilde mahkumiyetine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Alçı'nın duruşmadaki tutum ve davranışları ile olay sonrası kaçma girişimi birlikte değerlendirilerek, pişmanlık duyduğuna dair vicdani kanaat oluşmadığı kaydedildi.

Bu gerekçelerle mahkeme, Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesi kapsamında Alçı hakkında herhangi bir takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Kaynak: DHA

