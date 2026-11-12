Bodrum\'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü arkadan çarpılınca öldü

Bodrum'da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsü arkadan çarpılınca öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da kırmızı ışıkta bekleyen motosikletli, arkadan gelen başka bir motosikletin çarpmasıyla savrulup yere düştü ve yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza anı yer aldı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Bodrum'da, Batuhan E.'nin yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Batuhan E.'nin kırmızı ışıkta beklediği sırada arkadan gelen motosikletin çarptığı ve savrularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi,
Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),
Kaynak: DHA
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