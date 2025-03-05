Bodrum'da Kültür Söyleşileri Başladı - Son Dakika
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Bodrum'da Kültür Söyleşileri Başladı

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen kültür söyleşilerinin ilki, ilçenin arkeolojik ve kültürel mirası üzerine gerçekleştirildi. Söyleşiler mart ve nisan aylarında devam edecek.

05.03.2025 11:43
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(MUĞLA)- Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Söyleşileri başladı. Söyleşilerin ilkinde ilçenin arkeolojik ve kültürel mirası konuşuldu. Söyleşilerin mart ve nisan aylarında devam edeceği belirtildi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından "Tarihi ve Kültürel Miras'a Bodrum'dan Bakmak" ismiyle düzenlenen Kültür Söyleşileri'nin ilki 26 Şubat Çarşamba günü Herodot Kültür Merkezi'nde yapıldı. Söyleşide belediye personeli Arkeolog Serap Topaloğlu "Bodrum'un Arkeolojik Mirası", Mimar Banu Tok "Sit Alanları ve Taşınmaz Kültür Varlıklarında Uygulama ve Denetim (KUDEB)" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Gamze Türk Oğuz "Kültürel Mirasın Korunmasında Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü" hakkında fikirlerini paylaşırken Arkeolog Ayşe Temiz "Bodrum'un Kentsel Mirası" ile ilgili bilgiler verdi.

Söyleşiye, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Sağkal ve Hüseyin Cem Köylü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Gülizar Gökçakır, Bodrum Kent Konseyi üyeleri, sivil toplum üyeleri, Bodrum Müzesi uzmanları, Bodrum halkı ve Bodrum rehberleri katıldı. Söyleşide ilçenin tarihi ve korunmasına yönelik sorular sorularak önerilerde bulunuldu.

İkinci Kültür Söyleşileri "Antik Halikarnassos'a Yolculuk" başlığıyla düzenlendi

3 Mart Pazartesi günü Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde ikinci söyleşisi gerçekleştirildi. Akademia Vakfı Başkanı Özay Kartal tarafından Bodrum tarihi ile ilgili sunumun yapıldığı söyleşiye Belediye Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, Bodrum Kalesi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Emekli Müze Müdürü Oğuz Alpözen, Arkeolog Canan Küçükeren, Herodot 3. Yaş Akademisi üyesi Reyhan Destan, Akademia Vakfı yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

Söyleşide, Kral Mausolos döneminde inşa edilen Karia Bölgesinin merkezi Halikarnassos'un kalıntıları, animasyon modeller aracılığı ile anlatıldı. Kral Mausolos'un inşa ettiği kent yapılarının geçmişteki ve günümüzdeki durumlarının gösterildiği sunumda, katılımcılar geçmişe yolculuk yaptı.

Bodrum Belediyesi Kültür Söyleşilerinin üçüncüsü "Herodot Devri Felsefe, Düşünce ve Kültür Yapısı" başlığıyla Herodot 3. Yaş Akademisi üyesi Reyhan Destan tarafından 13 Mart Perşembe günü saat 18.00'de Inspera Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

Söyleşiler, mart ve nisan ayı boyunca devam edecek.

Kaynak: ANKA

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