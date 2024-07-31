Bodrum'da Lavanta Hasadı Gençlik Tarım Kampı Öğrencileriyle Gerçekleşti - Son Dakika
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Bodrum'da Lavanta Hasadı Gençlik Tarım Kampı Öğrencileriyle Gerçekleşti

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Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında her yıl temmuz ayında yapılan lavanta hasadı bu yıl Gençlik Tarım Kampı misafir öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

31.07.2024 10:03  Güncelleme: 10:26
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(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında her yıl temmuz ayında yapılan lavanta hasadı bu yıl Gençlik Tarım Kampı misafir öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gıda, ilaç sektörü, kozmetik gibi pek çok alanda kullanımı yaygınlaşan lavanta bitkisi, Bodrum Belediyesi tarafından belediye mülkiyetinde bulunan Etrim Garaova Tarım Park arazisinde tarım Ar-Ge ürünü olarak yetiştiriliyor. Hasat zamanı gelen lavantalar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından makineler ile biçiliyor.

Misafir öğrenciler ise görerek, dokunarak, hissederek öğrenme yolu ile birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirmek amacıyla Arazi Uygulamaları Dersi içerisinde sabahın erken saatlerinde, biçimleri yapılan lavanta hasatlarının toplama ve taşıma işlerini yaptı. İsmail Hakkı Tonguç Tarım Okulu bünyesinde bulunan Distilasyon Ünitesi'nde, sıkımları yapılan lavantalardan aynı günün akşamında, uçucu yağları çıkartılarak lavanta yağı ve lavanta hidrosolü elde ediliyor.

Bodrum Belediyesi tarafından misafir edilen Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği lise öğrencileri de Bodrum'un en önemli tarımsal bölgelerinden olan Karaova'da, dün sabahın erken saatlerinde yapılan hasada katıldı.

Bitki sıkım hizmeti

Çeşitli uçucu yağların üretimi için Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tıbbi aromatik bitki sıkım hizmeti de veriliyor. Herhangi bir kar amacı güdülmeden tarımsal hizmetler kapsamına alınan lavanta hasadının belediye tarafından sürekliliğin sağlanması için çalışmalar yürütülürken "Üreticilerimizi Destekliyoruz Projesi" kapsamında, Bodrum ilçe genelindeki vatandaşların getirdikleri lavanta, defne, kekik, adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin de Distilasyon Ünitesi'nde sıkımları yapılıyor.

Kaynak: ANKA

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