Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu 8,5 metre boyundaki teknenin Akyarlar önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 2 kişiyi kurtardı, tekneyi KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedekleyerek Gümbet Mahallesi'ndeki iskeleye yanaştırdı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Makine Arızasına Kurban Giden Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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