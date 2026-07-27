Bodrum’da “Maviye Açılan Kapı” projesinin ilk uygulaması, Kumbahçe'de tamamlandı - Son Dakika
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Bodrum’da “Maviye Açılan Kapı” projesinin ilk uygulaması, Kumbahçe'de tamamlandı

Bodrum’da “Maviye Açılan Kapı” projesinin ilk uygulaması, Kumbahçe\'de tamamlandı
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Bodrum Belediyesi'nin 'Maviye Açılan Kapı' projesi kapsamında Kumbahçe Sahili'ne ilk mavi kapı yerleştirildi. Proje, kent estetiği ve turizme katkı sağlamayı hedefliyor.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Maviye Açılan Kapı" projesinin ilk uygulaması, Kumbahçe Sahili'nde tamamlandı. İlçenin simgesel değerlerini estetik bir tasarımla buluşturan proje, kentin farklı noktalarına yerleştirilecek mavi kapılarla hem fotoğraf durakları oluşturacak hem de Bodrum'un tanıtımına katkı sağlayacak.

Bodrum Belediyesi, kentin doğal ve kültürel değerlerini estetik dokunuşlarla görünür kılmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Maviye Açılan Kapı" projesinin ilk uygulaması, Kumbahçe Mahallesi'nde vatandaşların ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bodrum'un deniz manzarasını ve kent kimliğini yansıtan proje kapsamında ilçenin farklı noktalarına yerleştirilecek mavi kapılarla hem kent estetiğine katkı sağlanması hem de yerli ve yabancı ziyaretçilere Bodrum'dan özel bir anı bırakılması hedefleniyor.

BELEDİYENİN ATÖLYELERİNDE ÜRETİLDİ

Proje kapsamında kullanılan kapılar, ahşap taklar ve dekoratif süslemeler, Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yalıkavak Kademesi atölyelerinde belediyenin kendi imkanlarıyla baştan sona el işçiliğiyle üretildi. Üretimin ardından kapılar, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Gümbet Kurs Merkezinde sanatsal dokunuşlarla hayat buldu.

Bodrum'da yaşayan ressamlar Saadet Çakıroğlu, Süheyla Akman ve Ümit Gönenç, Bodrum'un kültürel dokusunu yansıtan desenleri özenle tasarlayarak projeye katkı sundu. Bodrum'da yaşayan 19 yaşındaki Meryem Sebile Gündüz ise kapılar üzerindeki "Saksı" ve "Begonvil" yazıları ile boyama ve süsleme çalışmalarını gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Örgü Grubu kursiyerleri ise El Sanatları Eğitmeni Hilal Karakaş koordinasyonunda projeye özel olarak hazırladıkları örgü Bodrum mandalinası ve limonuyla tasarımı zenginleştirdi.

Üretim ve sanatsal çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk mavi kapı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kumbahçe Mahallesi sahilinde, Bodrum Kalesi manzarasına hakim noktaya yerleştirildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise begonvil peyzaj düzenlemeleriyle alanın son dokunuşlarını tamamladı.

TURİSTLERİN YENİ FOTOĞRAF DURAĞI OLDU

Kısa sürede yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken "Maviye Açılan Kapı", turistlerin fotoğraf çektirebilmek için kuyruk oluşturduğu noktalardan biri haline geldi. Sosyal medyada da ilgi gören proje, Bodrum'un simgesel fotoğraf duraklarından biri olmaya aday olurken, ilerleyen süreçte ilçenin farklı mahallelerinde de uygulanması planlanıyor.

HEDEF: PROJEYİ İLÇE GENELİNE YAYMAK

Projenin ilçe geneline yayılmasıyla Bodrum'un doğal güzellikleri, kültürel dokusu, simgesel değerleri ve özgün kent estetiği, farklı mahallelerde oluşturulacak yeni fotoğraf durakları ve yaşam alanları aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşacak.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Bodrum, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum’da “Maviye Açılan Kapı” projesinin ilk uygulaması, Kumbahçe'de tamamlandı - Son Dakika

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