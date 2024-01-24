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Bodrum'da Filistinli çocuklar için bestelenen şarkı sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Filistinli çocuklar için bestelenen şarkı sosyal medyada paylaşıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, İsrail saldırısı altındaki Filistinli çocuklar için bestelenen bir şarkıyı seslendirip klip çekti. 'Filistin' adıyla yayınlanan klip, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

24.01.2024 - 12:45,
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, öğretmenler ile öğrenciler, Filistinli çocuklar için bestelenen şarkıyı söyleyip, klip çekti. Klip, sosyal medyada paylaşıldı.

Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müzik Öğretmeni Sinan İşvaroğlu, İsrail saldırısı altındaki Filistinli çocuklar için bir şarkı yazıp, besteledi. Şarkı, 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından çalınıp, seslendirildi. Şarkı için Bodrum'un farklı noktalarında klip çekimi yapıldı. 'Filistin' adıyla yayınlanan klip, sosyal medya platformlarında izleyenler tarafından çok sayıda beğeni aldı. Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yapılan açıklamada, "İnsanlık dramının en acı şekliyle yaşandığı ve herkesin şahit olduğu Filistin, bilhassa çocuklar için, savaşın, silahların ve ölümlerin bir an önce son bulması için, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya için, okulumuz öğrencileri ve öğretmenlerinin bir arada icra ettikleri söz ve müziği öğretmenimiz Sinan İşvaroğlu'na ait 'Filistin' adlı eseri kamunun ve bütün insanlığın vicdanına sunmayı bir borç bildik. Savaşın olmadığı adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir gelecek dileğiyle" denildi.

Bodrum\'da Filistinli çocuklar için bestelenen şarkı sosyal medyada paylaşıldı
Kaynak: DHA
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Bodrum, Uluslararası İlişkiler, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Filistinli çocuklar için bestelenen şarkı sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da Filistinli çocuklar için bestelenen şarkı sosyal medyada paylaşıldı - Son Dakika
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