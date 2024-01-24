Bodrum\'da Filistinli çocuklar için bestelenen şarkı sosyal medyada paylaşıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, öğretmenler ile öğrenciler, Filistinli çocuklar için bestelenen şarkıyı söyleyip, klip çekti. Klip, sosyal medyada paylaşıldı.

Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müzik Öğretmeni Sinan İşvaroğlu, İsrail saldırısı altındaki Filistinli çocuklar için bir şarkı yazıp, besteledi. Şarkı, 20 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından çalınıp, seslendirildi. Şarkı için Bodrum'un farklı noktalarında klip çekimi yapıldı. 'Filistin' adıyla yayınlanan klip, sosyal medya platformlarında izleyenler tarafından çok sayıda beğeni aldı. Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden yapılan açıklamada, "İnsanlık dramının en acı şekliyle yaşandığı ve herkesin şahit olduğu Filistin, bilhassa çocuklar için, savaşın, silahların ve ölümlerin bir an önce son bulması için, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir dünya için, okulumuz öğrencileri ve öğretmenlerinin bir arada icra ettikleri söz ve müziği öğretmenimiz Sinan İşvaroğlu'na ait 'Filistin' adlı eseri kamunun ve bütün insanlığın vicdanına sunmayı bir borç bildik. Savaşın olmadığı adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir gelecek dileğiyle" denildi.