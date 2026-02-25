Bodrum\'da Orman Yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ormanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 dönümlük orman alanı yanarak zarar gördü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Dirmil Mahallesi Değirmenler mevkisinde çıktı. İddiaya göre ormanda yüksek gerilim hattının herhangi bir nedenle ark yapması sonucu yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, 2 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.