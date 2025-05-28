MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan ot yangını, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 dekar alan zarar gördü.
Dereköy ile İslamhaneleri mahalleleri arasında saat 16.30 sıralarında ot yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dekar alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Ot Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?