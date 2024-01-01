 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum'da otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen bir otomobil, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü. Olayın ihbar edilmesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kazayı yara almadan atlattı. Dalgıç ve çekici yardımıyla otomobil denizden çıkarıldı.

Bodrum\'da otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu
01.01.2024 - 16:41,
Abone Ol

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil denize düştü, sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilmeyen otomobil, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağındaki mendirekten denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsünün kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Araç denizden dalgıç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gündoğan, Bodrum, Muğla, Kurtarma, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu - Son Dakika


17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40
Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14
Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı

Son Dakika
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14 Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 18:09:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da otomobil denize düştü, sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement