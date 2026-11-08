Bodrum'da küfürleşme kavgaya döndü: 17 yaşındaki işletmeci ağır yaralı, 2 Portekizli gözaltında - Son Dakika
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Bodrum'da küfürleşme kavgaya döndü: 17 yaşındaki işletmeci ağır yaralı, 2 Portekizli gözaltında

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Bodrum\'da küfürleşme kavgaya döndü: 17 yaşındaki işletmeci ağır yaralı, 2 Portekizli gözaltında
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Bodrum\'da küfürleşme kavgaya döndü: 17 yaşındaki işletmeci ağır yaralı, 2 Portekizli gözaltında
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çarşı Mahallesi'ndeki bir işletmede, alkollü oldukları iddia edilen Portekiz uyruklu iki müşterinin küfür etmesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralanırken başını zemine çarpan 17 yaşındaki M.K.'nin durumu ağır. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olay yerinden ayrılan J.G. ve C.F.'yi yakaladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen Portekiz uyruklu 2 müşteri ile esnaf arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

KÜFÜRLEŞME KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 20.00 sıralarında Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, işletmeye gelen ve alkollü oldukları öne sürülen Portekiz uyruklu müşteriler J.G. (36) ile C.F. (34) henüz bilinmeyen bir nedenle küfür etmeye başladı. Bunun üzerine işletmeciler M.K. (17) ve E.K. (28) ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

17 YAŞINDAKİ İŞLETMECİ AĞIR YARALANDI

Kavgada başını sert zemine çarparak ağır yaralanan M.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hafif yaralı E.K. ise özel bir hastanede tedaviye alındı.

2 ŞÜPHELİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden ayrılan J.G. ve C.F.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaPortekizBodrumGüncelKavgaMuğlaSon Dakika

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