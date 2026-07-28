Bodrum\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Muğla'nın Bodrum, Dalaman ve Milas ilçelerinde ruhsatsız silah bulunduran ve ifşa eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 5 şarjör ve 116 fişek ile bıçak ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.