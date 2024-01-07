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Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde gezen vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. Yapılan kontrollerde cesedin başının olmadığı belirlendi. Cesedin Yunan adalarına geçmeye çalışan bir kaçak göçmene ait olduğu üzerinde duruluyor.

Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
07.01.2024 - 23:13,  Güncelleme: 23:58
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile başı olmayan erkek cesedi vurdu. Kaçak göçmen olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAHİLDE BAŞI OLMAYAN CESET BULUNDU

Olay, saat 17.00 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi Bağla mevkisinde Bankevler Sitesi önündeki sahilde meydana geldi. Bölgedeki vatandaşlar bir kişinin hareketsiz şekilde sahilde yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde cesedin başının olmadığı belirlendi.

KAÇAK GÖÇMENE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir kaçak göçmene ait olduğu sanılan ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA
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