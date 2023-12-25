Muğla Bodrum\'da Şehitleri Anma ve Filistin\'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şehitleri anmak ve Filistin'e destek için düzenlenen program kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde dualar edilerek öğlen namazının ardından yürüyüş yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler ve tüm şehitlerin anıldığı programda, terör örgütü PKK ile İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

"Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "İslam'ın onuru Siyonizm'i yenecek", "Bodrum'dan Kudüs'e direnişe selam", "Kahrolsun İsrail, Filistin'den defol", sloganları atılan yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Yürüyüş, Bodrum Belediye Meydanı'ndan geçilerek Tepecik Camisi önünde tamamlandı.

Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı'nın dua ettirmesinin ardından, grup adına ilçe vaizi Orhan Özgözel basın açıklamasını okudu.

Yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.