Bodrum\'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Gümbet Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta, Bayram Şimşek (81) ile A.B. arasında ev satışı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, tüfekle Şimşek'e ateş etti.
Şimşek'in yaralandığını görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Şüpheli A.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bayram Şimşek'in cenazesi incelemelerin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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