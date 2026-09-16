Bodrum'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bodrum'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik, yağma, dolandırıcılık ve uyuşturucu temini suçlarına karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda 'Tefecilik', 'Yağma', 'Dolandırıcılık' ve 'Uyuşturucu madde temini' suçlarına karıştığı belirlenip gözaltına alınan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, H.E.'nin tefecilik yoluyla borçlandırılması, borcun darbedilerek, yağma yoluyla tahsil edilmesi, arsasının imara açılacağı vaadiyle dolandırılması ve uyuşturucu temin edilmesine ilişkin soruşturma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen 8 şüpheli, teknik ve fiziki takibe alındı. Elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, önceki gün şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda havalı tüfek, 2 bıçak, teleskopik cop, 6 senet, çek, çek fotokopisi, çek ekran görüntüsü, not kağıdı, 2 banka dekontu, 5 banka dekont görüntüsü ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler S.C., A.A.Ö., C.S., Y.E., C.K., S.Ö., N.A. ve H.Ç. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı, bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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