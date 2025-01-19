Bodrum'da Su Hattında Patlama: Tonlarca Su Boşa Aktı - Son Dakika
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Bodrum'da Su Hattında Patlama: Tonlarca Su Boşa Aktı

Bodrum\'da Su Hattında Patlama: Tonlarca Su Boşa Aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama, yolda dev çukurlar oluşturdu ve çevredeki bir evi su bastı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

19.01.2025 16:37  Güncelleme: 16:40
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, yolda dev çukur oluştu. Bir evi su basarken denizin rengi ise kahverengiye döndü. Patlama sırasında park halindeki otomobilinde bulunan sürücünün yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde meydana geldi. Ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda dev çukur oluştu. Bölgede site içerisinde bulunan bir evi su basarken, boşa akan su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü. Sitenin giriş kapısı taş ve asfalt yığınıyla doldu. Zabıta ekipleri tarafından trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, MUSKİ ekipleri ise onarım çalışması başlattı.

Öte yandan, patlama anı bir evin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, patlama sırasında park halindeki otomobilde bulunan kişinin panikle otomobili bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı, 2 kişinin ise otomobile koştuğu görüldü.

'BİNLERCE PATLAK PEK İZAH EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL'

Olay yerinde açıklamada bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Maalesef Bodrum'daki iletim hatları patlaklarının bir türlü önüne geçilemiyor. Bu durumda baraj değil Fırat Nehri'ni buraya getirsek kurur. Binlerce patlak pek izah edilebilir bir durum değil. Bu hat üzerinde defalarca patlak meydana geldi, bunlar değiştirildi. Bu, şu demek; yani boru hattının bir yerinde patlak meydana geldiğinde o kısmı değiştirince sistemin tamamında iyileşme sağlanamaz. Bu, sistemde ciddi bir basınç yükü oluşması anlamına gelir. Bunun birinci zararı, enerji yükü. Sisteme çok ciddi masraflar ve enerji harcayarak sistemdeki enerji seviyesini yükseltiyorsunuz. Diğer bir zararı ise enerji seviyesini yükseltilmesine rağmen üst kotlara su taşınamıyor. Yapılacak şey, sistemin bir bütün olarak ele alınarak sistemdeki basınç olan noktalarda gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Aksi halde görüldüğü üzere Bodrum Yarımadası'nda günlerce susuz kalındığı durumlar meydana gelir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Su Hattında Patlama: Tonlarca Su Boşa Aktı - Son Dakika

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