Karaada açıklarında bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 14 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, Bodrum Bardakçı Koyu'na demirletildi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da arızalı tekne kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?