Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Bodrum\'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
25.06.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'un Gümbet Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tersaneye yanaştırıldı.

Bodrum ilçesi Gümbet Koyu'nda 24 metre uzunluğundaki tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Ağanlar Tersanesi'ne yanaştırıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Gümbet, Bodrum, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi
İspanya’da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu İspanya'da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu
Kırkpınar’a tam 2 ton zeytinyağı getirildi Kırkpınar'a tam 2 ton zeytinyağı getirildi
A Milli Takım kendini bile bile yakmış A Milli Takım kendini bile bile yakmış
Polislerin beklediği yasa, Meclis’ten geçti Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni 5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni

17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
17:25
Çifte depremle sarsılan Venezuela’da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
11:42
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 18:02:23. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.