Avrupa'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Avrupa'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor

Avrupa\'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye\'ye geliyor
25.06.2026 13:12  Güncelleme: 14:31
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Avrupa'da 100'e yakın ölüme neden olan "Ejderha sıcakları"nın önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde etkili olması bekleniyor. Haziran sonu temmuz başı gibi hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'da termometreleri 40°C'nin üzerine çıkararak can kayıplarına yol açan tehlikeli sıcak hava dalgası rotasını Türkiye'ye çevirdi. Marmara Bölgesi'nde esen poyraz şimdilik nefes aldırsa da, uzmanlar ay sonu için alarm verdi. Meteoroloji uzmanları, Avrupa üzerinden gelen sıcak hava dalgasının pik yapacağı tarihler için net konuştu. Özellikle 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerine dikkat çeken yetkililer, bu günlerde dışarı çıkarken ekstra tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

SICAK ÇARPMASINA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, aşırı sıcaklıklarda güneş çarpmasına dikkat edilmesini ayrıca güneş çarpması belirtilerinin yaşanması haline en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Bulantı, kusma, görme kaybı, bilinç kaybı, baş dönmesi varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli. Aşırı sıcaklara bağlı olarak tansiyon değişiklikleri, sıvı-elektrolit kayıpları, sıcak çarpması ve güneş çarpması gibi ciddi sağlık sorunları gelişebiliyor. Bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozukluğu ve bilinç bulanıklığı sıcak çarpmasının önemli belirtileri arasında yer alıyor. Bu belirtilerin görülmesi halinde kişi serin bir ortama alınmalı, vücut sıcaklığı düşürülmeye çalışılmalı ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmeli.

RİSK GRUBUNDAKİLER DİKKATLİ OLMALI

Aşırı sıcaklar; yaşlılar, hamileler, bebekler ve çocukların yanı sıra kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi ve böbrek hastalıkları bulunan bireyleri daha fazla etkiliyor. Özellikle ileri yaştaki bireylerde sıvı kaybına bağlı sağlık sorunları daha sık görülebiliyor.

KALP-DAMAR HASTALIKLARI BULUNAN BİREYLER DİKKAT!

Araştırmalar, yüksek sıcaklıkların kalp ve damar hastalıklarına bağlı sağlık risklerini artırabildiğini gösteriyor. Özellikle 35°C üzerindeki sıcaklıklar, yüksek nem oranı ve 25°C altına düşmeyen sıcak geceler kalp-damar sistemi üzerinde ek yük oluşturabiliyor. TÜİK verilerine göre dolaşım sistemi hastalıkları, yıllara göre oranları değişmekle birlikte Türkiye'deki başlıca ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

OBEZ BİREYLER DAHA ÇOK RİSK TAŞIYOR

Obez ve fazla kilolu bireyler, vücudun ısıyı uzaklaştırma mekanizmalarının daha fazla zorlanması nedeniyle sıcak hava dalgalarından daha fazla etkilenebiliyor.

ARAÇTA BIRAKILAN ÇOCUKLAR, ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLER DE RİSK ALTINDA

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre, 1998 yılından bu yana araç içerisinde bırakılması veya mahsur kalması sonucu meydana gelen sıcak çarpmaları nedeniyle 1.000'in üzerinde çocuk hayatını kaybetti. Benzer riskler Türkiye'de yaşayan çocuklar açısından da önemini koruyor. Bebekler, çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler kapalı ve park halindeki araçlarda kesinlikle bırakılmamalı. Dış ortam sıcaklığı 26-27°C seviyesinde olsa bile araç içi sıcaklık kısa sürede 40-50°C'nin üzerine çıkabiliyor.

GÜNEŞTEN KORUNMA VE SIVI TÜKETİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Bilgilendirmeye göre, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında doğrudan güneş altında kalınmamalıdır. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmeli, şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı, güneş koruyucu ürünlerden yararlanılmalı. Doktor tarafından sıvı kısıtlaması önerilmemiş bireylerin günlük 2 ila 2,5 litre sıvı tüketmeleri öneriliyor. Aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı, mevsim sebze ve meyvelerine ağırlık verilmeli.

KLİMA KULLANIMI VE FİZİKSEL AKTİVİTELERE DİKKAT

Klima kullanımında ani sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalı, cihazların bakım ve temizlikleri düzenli olarak yaptırılmalı. Yoğun fiziksel aktiviteler ve spor için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, günün en sıcak saatlerinde ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Düzenli sıvı tüketimi, serinleme uygulamaları ve sık duş alma gibi yöntemler vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olacak.


Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Avrupa'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

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