Bodrum\'da Trafik Kazası ve Aile İtirazı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde taksi ile çarpışan motosiklette hayatını kaybeden 2 kişiden eczacı Gülistan Variş'in (30) ailesi, tutuklanan taksi şoförünün adli kontrol ve konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. Variş'in ablası Şevin Sertakan (32), "Benim kız kardeşim bir daha geri dönmeyecek belki ama taksi şoförü evinde rahatlıkla oturacak. Biz acımızı yaşarken 27 günün sonunda tahliye kararıyla bir kere daha derinden sarsıldık, üzüldük" dedi.

Kaza, 28 Haziran'da 02.00 sıralarından Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet C.U. yönetimindeki 48 T 6534 plakalı taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp (52) yönetimindeki 48 AVF 466 plakalı motosikletle çarpıştı. Murat Yüp ile yanındaki Gülistan Variş, yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletten yola savruldu. Taksi ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Murat Yüp'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gülistan Variş de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Variş'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsal Gömeç Mahallesi Çağıl Mezrası'nda toprağa verildi.

42 METRE SÜRÜKLENMİŞLER

Olay yeri inceleme raporunda, kazada motosiklette bulunan 2 kişinin 42 metre yerde sürüklendiği ifade edildi. Kazaya ilişkin taksinin araç içi kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tali yoldan çıkan motosiklet ile taksinin çarpıştığı anlar kameraya yansıdı.

Kazanın ardından 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanan Mehmet C.U. Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 27 Temmuz tarihli kararıyla adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

AİLE İTİRAZ ETTİ

Variş'in ailesi avukatları Mehmet Yolcu aracılığıyla tahliye kararına itiraz ederek, soruşturmanın tamamlanmadığını, kamera kayıtları, dijital veriler ve teknik bilirkişi incelemeleri gibi önemli delillerin henüz toplanmadığını belirtti. Dilekçede, mevcut delil durumu ve olayın ağırlığı dikkate alınarak tahliye kararının kaldırılması ve Mehmet C.U. hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesi talep edildi. Gülistan'ın ablası Şevin Sertakan, kız kardeşinin Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olduğunu, staj için Bodrum'daki kuzeninin yanına gittiği belirterek, "Zaten stajın bitmesine yakındı, günler kala stajı bitecekti. İki gün sonrası evine dönecekti. Kız kardeşim 28 Haziran'da trafik kazasında vefat ediyor. 27 Temmuz'da taksi şoförü tahliye oluyor. Bu bir ceza değil ödül gibi. Benim kız kardeşim bir daha geri dönmeyecek belki ama taksi şoförü evinde rahatlıkla oturacak. Biz acımızı yaşarken tahliye kararıyla bir kere daha derinden sarsıldık, üzüldük. Ayrıcalık beklemiyoruz. Sadece adalet istiyoruz. Adalet yerini bulsun. Başka canlar da yanmasın istiyoruz. Başka bir talebimiz yok" diye konuştu.

'TAHLİYE KARARI, MÜVEKKİLİN AİLESİNİ MAĞDUR ETMİŞTİR'

Taksicinin tahliye edilmesine itiraz eden aile avukatı Mehmet Yolcu ise yaptığı açıklamada, "Taksi sürücüsü, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklanmış fakat daha bir aylık tutukluluk süresi dolmadan Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tahliye edilmiştir. Bu durum kabul edilemez bir durumdur. Çünkü trafik kazasında 2 kişi vefat etmiş, bir kişiyse yaralanmıştır. Dosyada henüz deliller toplanmamış, raporlar gelmemiş, iddianame süreci tamamlanmamıştır. Savcının itirazına rağmen bu süreç devam etmiş ve Sulh Ceza tahliye kararı vermiş, taksicinin cezası ev hapsine dönüştürülmüştür. Burada müvekkilimizin ailesi çok ağır bir şekilde mağdur edilmiştir. Çünkü dosyada deliller toplanmadan, Adli Tıp'tan rapor gelmeden, trafik ihtisas biriminden rapor alınmadan böyle bir karar alınmış ve tahliye edilmiştir. Bu hukuk adına kabul edilemez bir durumdur. Kamuoyundan beklentimiz şudur; bu dosyanın kamu vicdanı olarak ele alınmasını, gerçek ve caydırıcı cezalar uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.