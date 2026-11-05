Bodrum'da Umurça Ömer Akın İlkokulunda düzenlenen kan bağışına veliler akın etti - Son Dakika
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Bodrum'da Umurça Ömer Akın İlkokulunda düzenlenen kan bağışına veliler akın etti

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Bodrum'daki Umurça Ömer Akın İlkokulunda Türk Kızılayı işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bağışçılara madalya ve hediye verilirken okul yetkilileri Kızılay ekiplerine ve bağışçılara teşekkür etti.

Bodrum ilçesinde Umurça Ömer Akın İlkokulunda, Türk Kızılayı işbirliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde sabah saatlerinde başlayan kampanyaya, öğrenci velileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Toplumda kan bağışı bilincini artırmak ve Kızılayın kan stoklarına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, veliler bağış noktasında sıraya girdi.

Kampanyaya destek vererek kan bağışında bulunan katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Okul yetkilileri, velilerin gösterdiği duyarlılıktan duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyona katkı sunan Türk Kızılayı ekiplerine ve bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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