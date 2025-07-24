Bodrum\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Zanlı Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Avrupa'dan temin ettikleri uyuşturucuyu İstanköy Adası üzerinden Türkiye'ye geçirip satışını yapan kişilere yardım ettiği saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, uyuşturucu maddeler, 13 şişe alkol, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 72 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 3 bin 100 dolar ve bin 750 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.