Bodrum'da Yağmura Rağmen Denize Girildi - Son Dakika
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Bodrum'da Yağmura Rağmen Denize Girildi

Bodrum\'da Yağmura Rağmen Denize Girildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bazı yerli ve yabancı turistler, zaman zaman sağanağa dönen yağmurda denize girdi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak uyarısında bulundu.

11.09.2024 14:22
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bazı yerli ve yabancı turistler, zaman zaman sağanağa dönen yağmurda denize girdi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak uyarısında bulundu. Bodrum'da, gece saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 29 derecelere düştüğü Bodrum'da, bazı yerli ve yabancı turistler, yağmura rağmen Yahşi bölgesinde denize girdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar da saçak altlarında ve kapalı mekanlarda yağışın dinmesini bekledi. Bodrum'da yağışın, saat 15.00'ten sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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