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Bodrum'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni yıl öncesinde kolluk kuvvetlerince denetimler sıklaştırıldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, denetimler kapsamında Torba ve Güvercinlik uygulama noktasını ziyaret etti. Denetimlerde dedektör köpeği ile araçlarda inceleme yapılırken, sürücülere trafik ve asayiş yönünden de sorgulamalar gerçekleştirildi. Kaymakam Çit, tatil için Bodrum'a gelen vatandaşların yeni yılını kutladı. İlçeye son 24 saat içerisinde 8 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Bodrum\'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Sıklaştırıldı
30.12.2023 - 19:15,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni yıl öncesinde kolluk kuvvetlerince denetimler sıklaştırıldı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, denetimler kapsamında Torba ve Güvercinlik uygulama noktasını ziyaret etti.

Kaymakam Çit'e, İlçe jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek de eşlik etti.

Denetimlerde dedektör köpeği ile araçlarda inceleme yapılırken, sürücülere trafik ve asayiş yönünden de sorgulamalar gerçekleştirildi. Kaymakam Çit, tatil için Bodrum'a gelen vatandaşların yeni yılını kutladı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çit, Bodrum'da yılbaşının en iyi şekilde geçmesi için kolluk kuvvetlerinin gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kaymakam Çit, "Jandarmamız 162 personel, 28 araç, 33 asayiş timi, bomba ve uyuşturucu arama köpeğiyle, Emniyet Müdürlüğümüz 251 personel, 51 ekipte 30 araç ve bir bomba arama köpeğiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 9 bot, 79 personelle, Bodrum Belediyesi de 94 zabıta ile görev yapacak. Diğer tüm kurumlar da yeni yıl için gerekli tedbirlerini aldı. İlçede yeni yıla en iyi şekilde girileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Öte yandan, son 24 saat içerisinde ilçeye 8 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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