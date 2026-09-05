Bodrum\'da yüzerek Yunanistan\'a kaçmaya çalışan göçmen Sahil Güvenlik\'çe yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 Eylül saat 19.05'te Bodrum açıklarında 1 kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, üzerinde can simidi bulunan ve yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.