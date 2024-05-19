Bodrum\'da Zeytin Çiçeği Festivali düzenlendi

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(MUĞLA) - Bodrum'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Zeytin Çiçeği Festivali", üreticilerin yöresel yiyecekler ve el işi ürünlerini sergilediği stantlar ile renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftlik ve Kızılağaç Mahalle Muhtarlığı iş birliği ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen festivale; Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İlçe Tarım Müdürü Durmuş Çakır, Kızılağaç Mahallesi Muhtarı Mehmet Kızılağaç, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmalarında, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, zeytinin tarihine ve önemine dikkati çekerek, "Zeytin ağacı daimidir, devamlı yaşayacaktır. Bizler hep gelip geçiciyiz ama zeytin ağacı hep var olacaktır" dedi.

Başkan Mandalinci ise Bodrum'un kültürün, turizmin, doğanın ve tarihin iç içe harmanlandığı çok şanslı bir coğrafya olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu bölgede bize öğretilen kültürü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için her türlü festivali, organizasyonu ve etkinliği yapmaya devam ediyoruz. Bölgemizde zeytinin sosyo kültürel bir önemi olmasının yanı sıra ekonomik değeri de var. Bu ekonomik değerin kıymetini bilerek zeytinlerimizi, zeytin bahçelerimizi ve tarlalarımızı yaşatacağız. Üreticimize verdiğimiz değeri katbekat artırarak devam edeceğiz. Yerel üreticilerle tüketicileri doğrudan buluşturup onları bu güzel festivallerde bir araya getireceğiz."

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin halk oyunu gösterisi ve çeşitli yarışmalarla devam eden festivalde, protokol üyeleri stantları tek tek gezerek ürünleri inceledi ve alışveriş yaptı.