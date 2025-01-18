Bodrum'daki Barajların Su Seviyesi Artıyor, Ancak Kayıp Kaçak Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'daki Barajların Su Seviyesi Artıyor, Ancak Kayıp Kaçak Sorunu Devam Ediyor

Bodrum\'daki Barajların Su Seviyesi Artıyor, Ancak Kayıp Kaçak Sorunu Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Mumcular ve Geyik Barajları'ndaki su seviyeleri son yağmurlarla birlikte artış gösterdi. Uzmanlar, yaz ayları için bir rahatlama olabileceğini belirtirken, su kayıplarının devam etmesi nedeniyle Bodrum'da su sıkıntısının sürdüğüne dikkat çekti.

18.01.2025 12:08  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi, son yağmurlarla yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda yüzde 50'ye yükseldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Her iki barajdaki su seviyesinin geçtiğimiz yılın hafif üzerine çıkması neticesinde yaz aylarının ortalarına kadar bir rahatlama yaşayacağımızı söyleyebiliriz" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a aralık ayı sonuna kadar metrekareye 271 kilogram yağış düştü. 2024 Kasım sonuna kadar Mumcular Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 10 civarlarından yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda yüzde 14 seviyelerinden yüzde 50'ye yükseldi. Kayıp kaçaklar nedeniyle Bodrum'da riskin devam ettiğini söyleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Birkaç gün önce açıklanan Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Avrupa Komisyonu Uzay ve Yer Programı Kopernik'e göre 2024 yılı, kayıtlardaki en sıcak yıl olarak yerini almıştı. Buna bağlı olarak iklim üzerindeki değişimler devam ediyor. Ülkemizde 2024 yılının başından beri yağışlarda yüzde 16'lık bir azalma söz konusu. Bu bölge daha fazla kuraklık etkisi altındaydı. Aralık ayında durum tersine döndü. Muğla 315 milimetrelik yağışla yüzde 85'lik bir mevsim normallerine göre artış yaşadı. Buysa ülkenin toplamda 1 yılda aldığı yağışın yarısına tekabül etmektedir. Sevindirici olan şu ki, Bodrum bölgesini besleyen barajlarda ciddi artışlar yaşandı" dedi.

'AKGEDİK BARAJI'NDAKİ SU SEVİYESİ YÜZDE 66'

Mumcular Barajı ve Geyik Barajı'nın uzunca bir süredir kurumuş durumda olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Mumcular Barajı'nda su seviyesi yüzde 32'ye, Geyik Barajı'nda ise yüzde 50'ye yükseldi. Bu iki barajında kuruması dolayısıyla Bodrum'a su uzunca bir süredir Milas ilçesine de su sağlayan Akgedik Barajı'ndan yapılan takviyelerle sağlanmaktaydı. Akgedik Barajı'ndaki su seviyesi, şu an yüzde 66'lar civarına kadar düşmüş durumda. Bu bize yazın ortalarına kadar güvence sağlıyor" dedi.

'KAYIP KAÇAKLARIN ÖNÜNDE GEÇİLMESİ LAZIM'

İçme suyu hattındaki patlaklar neticesinde riskin devam ettiğine dikkati çeken Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Bodrum'a gelen suyun çok büyük kısmı kayıp kaçaklarla kayboluyor. Her iki barajdaki suyu Bodrum'a tedarik etmemiz durumunda dahi yaz aylarında Bodrum'un nüfusunun artması nedeniyle oldukça zor günler yaşıyor. 20-25 milyon metreküplük suyu Bodrum'a iletmemiz durumunda bunun yarısı kayıp kaçaklarla kayboluyor; dolayısıyla Bodrum'da ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor. Her iki barajdaki su seviyesinin geçtiğimiz yılın hafif üzerine çıkması neticesinde yaz aylarının ortalarına kadar bir rahatlama yaşayacağımızı söyleyebiliriz. Bu rahatlama su tedariki ve su kanalizasyon idaresi bakımından bir rahatlama, vatandaşa yansıyabilmesi için iletim hatlarındaki kayıp kaçakların önüne geçilmesi lazım. Boru hatlarının onarımı sırasında geçen süre nedeniyle ciddi bir susuzluk yaşanıyor. Boru hatlarına bazı durumlarda kirletici girmesi de söz konusu oluyor; dolayısıyla Bodrum'un riski hala devam ediyor. Bölgede suyun az olması ve iletilen suyun da iletim hatları boyunca kaybolması nedeniyle su oldukça değerli duruma gelmiş durumda. Bu nedenle bölgede su fiyatlarında ciddi artışlar meydana geldi. Kayıp kaçaklar doğrudan vatandaşa yansıyor" diye konuştu.

Haber - Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Sağlık, Bodrum, Çevre, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'daki Barajların Su Seviyesi Artıyor, Ancak Kayıp Kaçak Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:26 Özgür Özel’in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi Özgür Özel'in çağrısına futbolculuk yıllarından örnek vererek cevap verdi
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:41:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'daki Barajların Su Seviyesi Artıyor, Ancak Kayıp Kaçak Sorunu Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.