Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda aralarında eski avukatın da olduğu 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda aralarında eski avukatın da olduğu 3 şüpheli tutuklandı

Bodrum\'daki uyuşturucu operasyonunda aralarında eski avukatın da olduğu 3 şüpheli tutuklandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski avukat T.S.'nin de bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden K.K. ve S.G.K. ile T.S., Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki idrar testlerinin pozitif çıkması üzerine adliyeye sevk edilmişti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski avukat T.S.'nin (40) de bulunduğu 3 şüpheli, tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'nin (30) kiralık olarak kaldığı Peksimet Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Evde K.K.'nin yanı sıra arkadaşı S.G.K. (20) ile eski avukat T.S.'nin de bulunduğu belirlendi. Adreste yapılan aramada skunk, metamfetamin, bonzai, kokain, kenevir tohumu ve aseton ele geçirildi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrollerde idrar testleri pozitif çıkan K.K., S.G.K. ve T.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda aralarında eski avukatın da olduğu 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda aralarında eski avukatın da olduğu 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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