Bodrum Dereköy-Peksimet Yolu İçin 28 Milyon TL’lik Yenileme Çalışması Başladı

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Dereköy ile Peksimet Mahallesi arasında başlattığı 28 milyon 230 bin TL'lik yol yapım çalışmasına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını 13 ilçede sürdürüyor. Bodrum Dereköy-Peksimet Mahallesi yollarını kapsayan 28 milyon 230 bin TL'lik yol yatırımı ile Büyükşehir Belediyesi 3 bin 875 metre sıcak asfalt çalışması yapacak. Büyükşehir Belediyesi birinci etap kapsamında 2 bin 400 metre asfalt freze kazısı, plentmiks temel tabakası serimi çalışmalarını tamamladı. Yağmur suyu için 3 noktada büz geçişleri yapıldı. Ekipler yolda sıcak asfalt serim çalışmasına başladı. İkinci etap kapsamında ise asfalt freze kazısı çalışmasına başlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin 28 milyon 230 bin TL'lik yol yatırımından sonra Bodrum'da Dereköy ile Peksimet Mahallesi yollarının daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor. Çalışmalar boyunca Bodrum tarafından Dereköy istikametine gitmek isteyenler; İslamhaneleri veya Kadıkalesi, Dereköy içinden Bodrum istikametine gitmek isteyenler Gümüşlük, Kadıkalesi, İslamhaneleri güzergahlarını kullanabilecek. Dereköy içinden Gümüşlük, Turgutreis ve Yalıkavak yolu ise trafiğe açık olacak.

"İleriye dönük bir çalışma oldu"

Dereköy Mahalle Muhtarı Cemal Akan, "Mahallem adına yol çalışması için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür ederim. Yolumuz 10 yıl önce yapılmıştı ve zemini çok kötü durumdaydı. Menfezler tıkalıydı ve yağmurlu günlerde yol trafiğe kapanıyordu. Muhtarlık olarak yolun yenilenmesini talep ettik. Şimdi ekipler yolun yanı sıra menfezlerde de çalışmalar yaptı. Bu çalışma ileriye dönük bir çalışma oldu. Çünkü burası turizmin ve ağır tonajlı araçların yoğun olduğu bir yol. Bunlar göz önüne alınarak bu proje hazırlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Harita Teknikeri Mert Türkcan, "Bodrum Dereköy Mahallesinde daha konforlu bir yol hizmeti için yol yapım çalışmamız başladı. Yol çalışmamız toplamda 3 bin 875 metre olup 2 etap şeklinde tamamlayacağız. Yol yapım çalışmamızı en kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız" diye konuştu.

"13 ilçemizi güvenli ve modern yollarla birbirlerine bağlıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğlamızın her ilçesinde vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Turizm cenneti Bodrum'un önemli ulaşım noktalarından biri olan Dereköy-Peksimet yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle yaz aylarında yoğun trafik yükü taşıyan bu güzergahın yenilenmesi hem bölge halkı hem de Bodrum'a gelen misafirlerimiz için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak eşsiz ve doğal güzelliklere sahip 13 ilçemizi güvenli ve modern yollarla birbirlerine bağlıyoruz" dedi.

Vatandaşlar, yürütülen faaliyete ilişkin şunları söyledi:

Alaattin Özgök: "Yolumuzun yapılmasından çok memnunuz. Yapılan çalışmalara baktığımızda çok mutlu olduk. İleriye dönük standartlara uygun bir yol yapılıyor. Yol ile ilgilenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür ederiz."

Mehmet Acar: "Yolumuzda çukurlar oluşmuştu ve sular birikiyordu. Şu anda yolumuz yapıldığı için sevinçliyiz. Eski yol nedeniyle arabalarımız bozuluyordu şimdi ise daha düzgün bir yolumuz olacak."

Semih Can: "Dereköy yolu yıllardan beri sorunluydu. Çok işlek bir yol. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yollarda çalışmalarını arttırdı. Yollarımız yenilendiği için memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür ederiz."