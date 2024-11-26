Bodrum Kadın Mahalle Meclisleri Projesi Tanıtıldı

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(MUĞLA)- Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ortak Kadın Mahalle Meclisleri Politika Belgesi'ni okuyarak, mahalle meclisleri kuruluşlarının paydaşlığında belediyenin vereceği hizmetleri anlattı.

Bodrum Belediyesi, "Bodrum'dan Türkiye'ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor" projesi kapsamında kurulan kadın meclisleri ile kadınları güçlendirmeye yönelik desteklerini sürdürürken, bu kapsamda hazırlanan Ortak Kadın Mahalle Meclisleri Politika Belgesi, Başkan Tamer Mandalinci tarafından detaylı bir şekilde katılımcılara sunuldu.

Toplantıya Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu, Belediye meclis üyeleri, kadın muhtarlar ve azaları, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Temsilcisi Figan Erozan, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve diğer sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, kadınlar, ilgili belediye personeli ve basın mensupları katıldı.

"Atatürk'ün çağdaş kadın vizyonunu yaşatmakla sorumluyuz"

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gözde Çakıroğlu, 11 mahallede kurulan ve bundan sonra da kurulacak mahalle meclisleri hakkında bilgi vererek, "Burada önemle vurgulamak istiyorum ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Dünyada her şey kadının eseridir' diyerek kadının yalnızca ailede değil bilimde, sanatta, siyasette ve ekonomide eşit bir şekilde yer alması gerektiğini savunmuştur. Bizler de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü bir şekilde yer almalarını destekleyerek Atatürk'ün çağdaş kadın vizyonunu yaşatmakla sorumluyuz çünkü biliyoruz ki güçlü kadınlar güçlü toplumun temelidir. Yapmış olduğumuz çalışmalarda Başkan'ımız Sayın Tamer Mandalinci'nin bizlere vermiş olduğu destekler dolayısıyla kendilerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Temsilcisi Figan Erozan ise Başkan Mandalinci ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Biz, 2019'dan beri yerel yönetimle birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Tamer Bey ile olan süreç de bunun devamı. 'Bodrum'dan Türkiye'ye Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor' diye bir ideal ortaya koyduk. Bu proje sonrası farklı kadınların farklı ihtiyaçları olduğu ve farklı çözümler olduğu ortaya çıktı ve kadın meclisleri kuruldu. Bugün Tamer Mandalinci'nin açıklayacağı politika belgesi, yerel hizmetlerde bir tutum olduğunu gösteriyor. Bu, kadınların kenti ve mahallesini yönetmesi demektir" sözleriyle, Kadın Meclislerinin öneminden bahsetti.

"Şiddete uğrayan kadınların yanında oluyor, beraber mücadele ediyoruz"

Başkan Tamer Mandalinci ise Bodrum Belediyesi olarak toplumsal farkındalığın artırılması adına büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, kadına yönelik fiziksel, psikolojik her türlü şiddetin dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması; kadınların daha gür daha sesli daha katılımcı bir şeklide gerek iş hayatına gerek sosyal hayata katılımını da önceleyen bir politika. 2022 yılında kurmuş olduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile beraber Kadın Dayanışma Derneği'mizle birlikte, omuz omuza mücadele ederek Bodrum'da şiddete uğrayan kadınların sesinin daha gür çıkması, toplumun bilinçlenmesi, şiddetin yok olması için çalıştık. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'ın Bodrum Belediye Başkanlığı'ndaki girişimleriyle birlikte müdürlüğümüz kurularak faaliyetlerine devam etti. Şimdi de Bodrum'da yaratmış olduğu bu sinerjiyi Muğla'da da yakalamak için girişimlerde bulunuyor. Bizler de hep beraber Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müz ile şiddete uğrayan kadınların yanında oluyor, beraber mücadele ediyoruz. Kadın Mahalle Meclisleri'nin kurulmasında emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyorum."

"Kimse kadınları yok sayamaz"

Başkan Mandalinci, Kadın Konukevi hakkında da detaylı bilgiler vererek, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün yapmış olduğu önemli çalışmalardan söz etti.

Mandalinci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimse kadınları yok sayamaz, hor göremez; kadınlar ne kadar güçlü olursa bu toplum da o kadar güçlü olur."