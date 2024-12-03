Bodrum Kısa Mola Merkezi Engelli Bireyler İçin Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Bodrum Kısa Mola Merkezi Engelli Bireyler İçin Hizmete Açıldı

Bodrum Kısa Mola Merkezi Engelli Bireyler İçin Hizmete Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Bodrum Kısa Mola Merkezi'nin açılışını yaptı. Merkez, engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerini sunacak. Farklı ilçelerde de benzer merkezi açma planları yapılıyor.

03.12.2024 17:36  Güncelleme: 17:51
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Bodrum Kısa Mola Merkezi'nin açılışını yaptı. Aras, "Toplumun her kesiminin adaletli, eşit, özgür, bağımsız bir ortamda yaşaması gerekiyor. Hiç kimseyi birbirinden ayıramayız özellikle engelli bireyleri ve dezavantajlı grupları. Hepsini kucaklamak zorundayız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezleri'ne bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi hazırlıkları tamamlanan Bodrum Kısa Mola Merkezi'ni, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katıldığı törenle hizmete açtı.

Törene, Aras'ın yanı sıra, CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merkezler Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris'in ardından Bodrum ilçesinde de faaliyete başladı.

Bodrum Kısa Mola Merkezi açılışında konuşan Gülsiye Duran, "16 yaşında torunum var ona bakıyorum. Yıllardan beri burayı istiyordum ve hayal ediyordum. Çocuğumuzu güvenebileceğimiz bir yere bırakıp gitmek bizim için çok önemli. Başkanımız sağ olsun hayalimizi gerçekleştirdi. Hiçbir zaman başkanlarımızdan geri çevrilmedik" ifadelerini kullandı.

"Kısa Mola Merkezleri'miz camiamız için çok önemliydi"

Gören Kalpler Eğitim Derneği İl Temsilcisi Seher Eryılmaz, "Engelli evlat sahibi olmak başka bir şey. Bu kısa mola merkezlerimiz camiamız için çok önemliydi. Yıllardır bekliyorduk çünkü engelli bir çocuğunuz var ise hasta olmaya bile hakkınız olmuyor. Çocuğunuzu kime bırakıp doktora gideceksiniz bunun ağırlığını yaşayanlar bilir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Diğer ilçelerde de açmak için kararımızı aldık"

İl genelinde Kısa Mola Merkezi sayısını artıracaklarını dile getiren Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları kaydetti:

"Bugünün anlam ve önemini tabii ki biliyoruz. Toplumun her kesiminin adaletli, eşit, özgür, bağımsız bir ortamda yaşaması gerekiyor. Hiç kimseyi birbirinden ayıramayız özellikle engelli bireyleri ve dezavantajlı grupları. Hepsini kucaklamak zorundayız. Bu toplumsal adaleti tesis etmek zorundayız. Bugün açacağımız tesiste buna hizmet edecek. Bodrum'da bu işi kamudan daha önce başlatan yüce gönüllü insanlar var. Bunların başında Bodrum Sağlık Vakfı geliyor. El birliğiyle bu işi omuzlamak zorundaydık ve bunu başardık. Tesisin bir diğer faydası da kadınlar, anneler için olacak. Anneler çocuklarını buraya bıraktıkları zaman nefes alacaklar, kendilerine zaman ayırabilecek vakit bulacaklar. Çocuklarımız burada sanatla kültürle ve diğer faaliyetlerle buluşacak ve kaynaşacaklar. Diğer ilçelerde de kısa mola merkezleri açmak için kararımızı aldık.

"Dayanışmayı artıracağız, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olacağız"

Her kesime dokunmak zorundayız, yerel yönetimlerin görevi sadece yol, su değil aynı zamanda toplumdaki bu adaletsizlikleri, eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktır. Yerel yönetimlere artık günümüzde daha fazla misyon yükleniyor. Türkiye'nin o kadar sorunu varken kreşler ile uğraşıyorlar bunun bir izahı yok. Her zaman gerekeni yapacağız, yapmayanlara da bu konuyu hatırlatacağız. Dayanışmayı artıracağız, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olacağız."

Büyükşehir Datça, Dalaman ve Ortaca'da da Kısa Mola Merkezleri Açıyor

Açılış konuşmalarının ardından engelli birey ve aileleriyle birlikte kurdele kesildi. Bodrum Kısa Mola Merkezi'nden kentte ikamet eden ve 5 yaş üzeri engelli yakını bulunan aileler yararlanabilecek. Aileler, bu merkezden ayda dört kez, üçer saatlik sürelerle faydalanabilecek. Büyükşehir Belediyesi Datça, Dalaman ve Ortaca'da da Kısa Mola merkezleri açmak için çalışmalarına başladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum Kısa Mola Merkezi Engelli Bireyler İçin Hizmete Açıldı - Son Dakika

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