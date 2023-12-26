 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum ve Datça açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 72 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum ve Datça açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 72 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 kaçak göçmen yakalandı. Aynı operasyonda, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 22 kaçak göçmen ise kurtarıldı. Datça açıklarında ise 56 kaçak göçmen yakalandı ve 2 Ukrayna uyruklu organizatör şüphelisi tutuklandı.

Bodrum ve Datça açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 72 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı
26.12.2023 - 14:22,
Abone Ol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 kaçak göçmen yakalandı, Türk kara sularına geri itilen 22 kaçak göçmen kurtarıldı. Datça açıklarında ise 56 kaçak göçmen yakalandı, 2 Ukrayna uyruklu organizatör şüphelisi tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında, 24 Aralık'ta, saat 07.10, 07.55, 09.05 ve 20.15'te kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 kaçak göçmeni yakaladı. Aynı tarihte saat 12.30'da da Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği 22 kaçak göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında da 24 Aralık'ta saat 16.00'da motoryatta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, 7 Suriye, 25 Mısır, 11 Filistin, 12 Yemen ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 56 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ukrayna uyruklu göçmen kaçakçıları D.P. ve V.L. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ukrayna, Aralık, Bodrum, Tutuklama, Sahil Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum ve Datça açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 72 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:04:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum ve Datça açıklarında kaçak göçmen operasyonu: 72 göçmen yakalandı, 22 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement