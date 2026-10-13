Bodrum Yassıada'da Roma ve Bizans dönemine ait 5 gemi batığı özel izinle görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Yassıada'da Roma ve Bizans dönemine ait 5 gemi batığı özel izinle görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum Yassıada\'da Roma ve Bizans dönemine ait 5 gemi batığı özel izinle görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum açıklarında Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 gemi batığının bulunduğu Yassıada sığlığı, Tahsin Ceylan tarafından özel izinle görüntülendi. Dalışa Sahil Güvenlik ve uzman eğitmenler eşlik etti; bölgede 10-11 batık tespit edildiği ve turizme açılması gerektiği belirtildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Roma ile Bizans dönemlerine ait batıkların bulunduğu Yassıada sığlığındaki tarihi eserler, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan özel izin doğrultusunda, Bodrum Deniz Ticaret Odası ve bölgedeki dalış merkezlerinin ortak girişimleriyle dalışa açılan Yassıada, Türkiye'nin en dikkati çekici doğal su altı müzelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Tarih boyunca deniz ticaret yolları üzerinde yer alan ve tehlikeli yapısıyla bilinen sığlıkta, Roma ve Bizans dönemlerine ait 5 ayrı gemi batığı üst üste bulunuyor. Tarihi batıkların yanı sıra yakın geçmişte batan Lübnan bayraklı yük gemisinin de bulunduğu bölge, su altı ekosistemi ve zengin tarihi dokusuyla görsel şölen sunuyor.

Suyun metrelerce altında binlerce yıllık amforalar ve tarihi eserler ilk günkü ihtişamını korurken, bölgeye düzenlenen dalışlar sayesinde geçmişin izleri gün yüzüne çıkarılıyor.

Sahil Güvenlik ve uzman eğitmenler gözetiminde dalış

Tahsin Ceylan, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu bölgeye özel dalış gerçekleştirdi. Dalışta Ceylan'a, Bodrum Sahil Güvenlik Dalış Timleri, uzman dalış eğitmeni Ahmet Yaşar ile su altı fotoğrafçısı ve dalış eğitmeni Mehtap Akbaş Çiftci de eşlik etti.

Ekipler ve uzman eğitmenler eşliğinde sular altındaki tarihi mirası yerinde inceleyen dalgıçlar, su altı dünyasının zenginliğini ve binlerce yıllık tarihin izlerini kadrajlarına yansıttı.

Aşkın Canbazoğlu, AA muhabirine, Yassıada'nın kendisi için çok özel bir yer olduğunu söyledi.

Bölgede 1981-1983'te Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışırken su altı arkeoloğu olarak dalışlar yaptığını ifade eden Canbazoğlu, batıkların ilginç olduğunu ve batık geminin de orada bulunmasının ayrı bir özellik taşıdığını belirtti.

Alanda 1961-1964 yıllarında Roma batığının kazıldığını anlatan Canbazoğlu, şöyle konuştu:

"Kazılar ondan sonra durdu. 1974'te tekrar başladı, 1981-1983'te ben de oradaydım. Benim de çalıştığım dönemde biz Osmanlı batığını kazdık. 3 tane batık kazısı yapıldı. Diğerlerinin kazı yapılacak bir özelliği yok. Bölgenin hep turizme açılması için çaba sarf ettik, çünkü orası arkeoloji dünyasında en önemli yerlerden bir tanesi ve Yassıada sığlıkları çevresinde tespit edilen 10-11 batık var. Hatta bir tanesi Lübnan bandıralı sac batığı. Onun dibi 20 metrelerdedir. Dibinde de Rodos batığı var, milattan sonra 2. yüzyıldan kalma."

Ceylan ise geleceğe miras olarak bu bölgenin Türkiye'nin en önemli su altı arkeolojik alanı olduğunu ifade ederek, dalış turizmine kazandırılması ve yurt dışı tanıtımının yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
Sahil GüvenlikTahsin CeylanKültür SanatDenizcilikAS RomaBodrumKültürTurizmGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova’da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı Yalova'da kayalıklardan düşerek ölen Semiha Sözer davasında karar: Eşinin müebbet cezası onandı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Palamut bollaştı, fiyatlar düştü Balıkçılardan skandal çağrı Palamut bollaştı, fiyatlar düştü! Balıkçılardan skandal çağrı
İspanya’nın milli gününde büyük fiyasko İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
12:21
Son anketin sonucu çok konuşulur İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
Son anketin sonucu çok konuşulur! İlk sırada ne AK Parti ne CHP ne de Yeni Parti var
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:28:53. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum Yassıada'da Roma ve Bizans dönemine ait 5 gemi batığı özel izinle görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei