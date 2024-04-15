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ÇEKİM TARİHİ: 12 Nisan 2024

1. Boeing Tianjin Kompozit Limited Şirketi'nin 3. Aşama genişleme projesi

2. Törenden çeşitli görüntüler

4. Genişleme projesinden çeşitli görüntüler

Uçak üreticisi Boeing'in Çin'deki ilk ortak girişimi olan Boeing Tianjin Kompozit Limited Şirketi'nin 3. Aşama genişleme projesi Cuma günü resmen faaliyete geçti.

Boeing'den yapılan açıklamaya göre projenin, Tianjin'deki fabrikanın üretim kapasitesini iki katına çıkarması bekleniyor. Genişleme projesine 2019 yılında ilk fabrika bölgesinde başlanmıştı.

Yaklaşık 58.000 metrekare zemin alanına sahip yeni tesis, daha üst düzey ve kompleks parçaların kullanıldığı montaj çalışmaları için de daha fazla yer sağlıyor.

"Boeing olarak yarım yüzyılı aşkın bir süredir Çin'le kurduğumuz ortaklıktan son derece gururluyuz. Önümüzdeki 50 yılda Çin'de kalmaya kararlıyız ve kompozit imalatı, araştırma teknolojisi, eğitim, bitirme ve teslimat merkezi ve sürdürülebilirlik gibi çok çeşitli alanlarda yapabileceğimiz her şeyi yapmayı istiyoruz. Çin'le ortak olarak Boeing burada kalacak."

1999 yılında kurulan Boeing Tianjin Kompozit Limited Şirketi, Boeing'in Çin'deki tedarik zincirinde en büyük kompozit malzeme üretim merkezi. Şirketin ürünleri tüm Boeing uçak modellerinde kullanılıyor.

Çin'de ilk Boeing 707 uçak partisinin teslimatını 1973'te gerçekleştiren Boeing, o zamandan bu yana Çinli müşterilerine 2.000'den fazla uçak teslim etti. Öte yandan 10.000'den fazla Boeing uçağında Çin'de üretilen parça ve bileşenler kullanılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)