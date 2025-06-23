Boğaçayı'nda 220 Kuş Türü Gözlemlendi - Son Dakika
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Boğaçayı'nda 220 Kuş Türü Gözlemlendi

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23.06.2025 12:30  Güncelleme: 12:38
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Boğaçayı\'nda 220 Kuş Türü Gözlemlendi
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Antalya'da Boğaçayı, yapılan koruma çalışmaları sonucunda 220 farklı kuş türüne ev sahipliği yaparak kuş gözlemcilerinin ilgi odağı haline geldi.

Boğaçayı'nda 220 kuş türü gözlemlendi

Bölgedeki değişim Boğaçayı'nı bilim insanları, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılarının ilgi odağı haline getiriyor

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Bilim Kurulu çalışmalarıyla doğal ekosistemi yeniden canlanan Boğaçayı'nda, 220 farklı kuş türü gözlemlendi. Bölgedeki değişim ile Boğaçayı bilim insanları, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılarının ilgi odağı haline geliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı ekosistemini korumaya yönelik sürdürdüğü çalışmalar meyvelerini veriyor. Boğaçayı Bilim Kurulu tedbir kararlarıyla doğal şartlarına dönüş yapan bölgede oluşan adacıklar, sazlıklar ve sucul bitkiler farklı kuş türlerine yeni barınma alanları oluşturuyor. Kontrollü bir şekilde gelişen bu korunaklı alanlarda yuvalarını yapan kuş türleri bölgenin canlı popülasyonunu artırıyor. Kuş gözlemcileri tarafından 2021 yılından itibaren yapılan gözlemlerde bölgede 220 farklı kuş türü tespit edildi. Gözlemlemelerde dikkat çeken türler arasında Tarakdiş, Yelkovan, Ak Pelikan, Kızıl Gerdanlı Dalgıç, Kulaklı Batağan, Altın Yağmurcun, Kılıçgaga, Ak Kuyruklu Kızkuşu, Balık Kartalı, Çöl Kuyrukkakanı yer alıyor. Göçmen kuşlar ve bölgeyi doğal yaşam alanı haline getiren kuş türleri ile birlikte kuş çeşitliliğinin arttırdığını belirten uzmanlar Boğaçayı'nın titizlikle korunması gerektiğini söyledi.

"Kuş gözlemcileri yoğun ilgi gösteriyor"

Türkiye'nin birçok yerinde kuşlar ve yaban hayatı ekolojisi hakkında araştırmaları bulunan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Erdoğan, Boğaçayı'nda sürdürülen araştırmalar ve gözlemlere ilişkin şu bilgileri verdi: "Büyükşehir Belediyemizin Boğaçayı için oluşturduğu bilim kuruluna araştırmalarımızla katılım ve destek sağlıyoruz. Boğaçayı için alınan tedbir kararlarıyla birlikte doğal oluşumlar belirmeye başlayarak bölge yeniden önemli bir kuş gözlem noktası haline gelmeye başladı. 2024 yılında 598, 2025 yılında ise 63 kez burada kuş gözlemi yapılmış. Bu süreçte çok kıymetli kayıtlar alındı. Boğaçayı'nın denizle bağlantısının olması çok önemli."

Doğal bir laboratuvar

Boğaçayı'nda artan kuş çeşitliliğini Antalya için bir kazanım olduğunu belirten Erdoğan, "Bu bölgeyi eğitim ve turizm açısından Antalya için önemli bir potansiyel olarak görüyorum. Anasınıfından başlayarak çocuklarımıza doğa sevgisi, çevre bilinci ve hayvan sevgisinin geliştirilebilmesi için doğal bir laboratuvar. Bu çeşitliliği tanıtarak onun korunmasını sağlayabiliriz. Alternatif turizm açısından kuş gözlemciliğinin Antalya turizmine katkı sunacağını düşünüyorum. Ülkemizde de kuş fotoğrafçılığı, kampçılığı her geçen gün gelişiyor. Bu amaçla kurulmuş STK'ların da buraya ilgisi artıyor. Burada alınan kayıtlar günden güne artıyor ve bu kayıtların birçoğu eBird internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Boğaçayı'nın doğal yapısı korundukça canlılık ve çeşitlilik artmaya devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Antalya, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaçayı'nda 220 Kuş Türü Gözlemlendi - Son Dakika

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