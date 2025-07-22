Boğaçayı'nda Temizlik Çalışmaları Sürüyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hayata geçirilen Boğaçayı Projesi'nin olduğu alandaki olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Caretta' ve 'Mavi Yengeç' isimli tekneler ile yüzeydeki sucul bitkiler kesiliyor, ardından iş makineleri yardımıyla karaya çıkarılıyor. Boğaçayı'nda her gün yaklaşık 6 ila 8 ton arası ot hasadı gerçekleştiriliyor.

2018 yılında bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve kamuoyunun uyarılarına rağmen hayata geçirilen Boğaçayı Projesi, birçok olumsuzluğu beraberinde getirdi. Boğaçayı, o dönemde dile getirilen kıyı erozyonu, tuzlanma, dip çamuru, haşere artışı ve ekosistem tahribatı gibi olumsuzluklar ile karşı karşıya. 2019 yılında Muhittin Böcek'in göreve gelmesiyle birlikte, Boğaçayı'nı kurtarmak amacıyla alanında uzman akademisyen ve meslek odası temsilcilerinden oluşan Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda hareket eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ DÜZENLİ TEMİZLİK

Yaz mevsimiyle birlikte Boğaçayı'nda artış gösteren sucul bitkiler ile yüzey çöpleri çevre kirliliği, kötü koku ve sinek oluşumuna neden olmaması amacıyla her gün temizleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Boğaçayı'nda sucul bitki temizliğini haftanın 7 günü gerçekleştiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Caretta' ve 'Mavi Yengeç' isimli sucul ot kesme tekneleri ile yüzeydeki bitkiler kesiliyor, ardından iş makineleri yardımıyla karaya çıkarılarak çöp döküm alanına taşınıyor.

ÇALIŞMA KASIM AYINA KADAR SÜRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Nazif Ay, "Mayıs ayında başlayan ot temizleme çalışmalarımız kasım ayı sonuna kadar, hafta sonları da dahil olmak üzere sabah 08.30'dan akşam 17.30'a kadar sürdürüyoruz. Otlar kesildikten sonra dağılmalarını önlemek amacıyla su yüzeyine bariyerler yerleştiriyoruz. Bu sayede, kesilen otların suya yayılması engelleniyor ve kepçeler yardımıyla karaya çıkarılarak çevre temizliği sağlanıyor" dedi.

ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE YÜRÜTÜLÜYOR

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, Boğaçayı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, derenin doğal yapısına müdahale etmeden, kimyasal madde kullanmadan ve deniz suyu içeri alınmadan tuzlanmayı engelleyerek çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yaz aylarında su seviyesinde yaşanan düşüşün çalışmaları zorlaştırdığına dikkate çeken Atasoy, "Her yıl artan sıcaklık ve güneşin de etkisiyle bu otlar hızla büyüyor; zamanında müdahale edilmediğinde alg ölümleri, sinek üremesi ve su yüzeyinde bulanıklık gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle ekiplerimiz her gün yaklaşık 6 ila 8 ton arası ot hasadı gerçekleştirerek süreci hem çevresel hem bilimsel bir hassasiyetle yürütüyor" diye konuştu.

EKO SİSTEM TOPARLANMAYA BAŞLADI

Boğaçayı Bilim Kurulu'nun yılda iki kez toplandığını hatırlatan Atasoy, kurulun önerileri doğrultusunda, bölgedeki temizlik faaliyetlerini Boğaçayı doğal haline kavuşana dek sürdürmeye karar verdiklerini vurguladı. Son altı yılda yapılan düzenli çalışmalarla birlikte ekosistemin yavaş yavaş toparlandığına dikkati çeken Atasoy, göçmen kuşların sazlıklarda yuvalanmaya başladığını, biyoçeşitliliğin ve doğal yaşamın geri döndüğünü memnuniyetle gözlemlediklerini ifade etti.

BİLİM KURULU ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRECEK

Boğaçayı'ndaki çalışmaları hassasiyetle yürüttüklerini söyleyen Deniz ve Kıyı Yönetim Şube Müdürü Dr. Mustafa Yıldırım ise su seviyesinin azalmasından dolayı çalışmaların gittikçe arttığını ve zorlaştığını ifade etti. Boğaçayı'nda ekosistem doğal yapısına kavuşana dek çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Yıldırım, "Bilim kuruluyla Kasım ayı gibi toplanarak durum değerlendirmesi yapacağız. Onların bize verdiği tavsiyeler doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. İş makinelerimizin Boğaçayı'nda temizlik yapabilmesi için derenin ağzını kapatarak su seviyesini yükseltiyoruz. Burada yapılan temizlik çalışmalarında birçok şeyle karşılaşıyoruz. Buraya atılan çamaşır makinesini de gördük, mobilya malzemelerini de gördük. Boğaçayı'nın eski doğal haline dönmesi için elimizden gelen gayrete herkesin destek olmasını istiyoruz" dedi.