Boğaziçi\'nde Kadın Cinayetlerine Protesto

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(İSTANBUL) - Türkiye'nin birçok noktasında İstanbul'da öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için kitlesel eylemler yapıldı. Gün içinde başlayan eylemlerin devam ettiği noktalardan biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nde havanın kararmasına rağmen öğrenciler eylemlerine devam etti. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yürüyüş ile protesto eylemi yapmak istediklerinde güvenlik tarafından barikatla karşılaştı. Öğrenciler, "barikata yüklen" sloganları atarak duruma tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri İstanbul'da Semih Çelik tarafından öldürülen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner için toplandı. Öğrencilerin protestosunu engellemek için üniversite içerisine barikat çekildi. Okul kapısı katledilen kadınları anmak isteyen öğrencilerin üzerine kilitlendi. Öğrencilerin dakikalarca süren tepkileri üzerine barikat kaldırıldı.