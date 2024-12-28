Boğaziçi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi - Son Dakika
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Boğaziçi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi

Boğaziçi Üniversitesi'nde UN SDSN Türkiye 10. Yıl Etkinliği gerçekleşti, sürdürülebilirlik tartışıldı.

28.12.2024 15:49
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Boğaziçi Üniversitesi'nde Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) Türkiye 10. Yıl Etkinliği ve Üyeler Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, üniversite rektörleri, sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Fatma Varank da katıldı.

Toplantıda, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında yapılan çalışmalar ve katılımcı önerileri değerlendirildi.

???????Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, toplantıda yaptığı konuşmada, üniversitelerin bir yandan BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı gerçekleştirirken, bir yandan da bu amaçlara ulaşılması için gereken teknik, teknolojik ve sosyal çözümlerin geliştirilmesinde öncülük eden kurumlar olduğunu aktardı.

İnci, "Küresel amaçların ilan edildiği 2015'ten bu yana geçen sürede SKA'ya erişim performansında küresel ölçekte hiçte iyi durumda olmadığımızı belirtmek isterim. Geçen 10 yılı düşündüğümüzde amaçların sadece yüzde 16'sına erişebilirken, yüzde 84'ünde durma, hatta gerileme aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok bölgede yaşanan ekolojik krizlerin yanı sıra gelir adaletsizliğindeki tırmanışların meydana getirdiği toplumsal ve siyasal kutuplaşmalarla da karşı karşıya olduğunu aktaran İnci, "İşte bunlar üniversiteler olarak hem bize yeni sorumluluklar yüklüyor hem de yeni alan açıyor. Sadece bazı endekslerde daha yüksek görünmek amacıyla değil, toplum, çevre ve ekonomiye fayda sağlayacak ortak çalışmalarla sürdürülebilirlik önderleri olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, bölgede meydana gelen krizlerde aldığı rollerle hayati sorumluluk üstlendi"

Toplantıya çevrim içi katılan UN SDSN Başkanı ve Columbia Üniversitesi Sürdürülebilirlik Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jeffrey Sachs ise Türkiye'nin son yıllarda Gazze ve Ukrayna'da yaşanan krizlerde aldığı sorumluluğa vurgu yaptı.

Barışın olmadığı dünyada sürdürülebilirliğin de olamayacağını belirten Sachs, "Türkiye, son yıllarda bölgede meydana gelen krizlerde aldığı rollerle hayati sorumluluk üstlendi. Ukrayna ile Rusya arasında yaptığı arabuluculuk rolü ve Gazze'deki tutumu ile çağrıları, bölgede yaşanan krizlerdeki başlıca yerini bizlere gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sachs, Türkiye'nin, sürdürülebilirlik çerçevesinde yakın coğrafyasında yaşanan ve meydana gelen krizlerde buna devam edeceğini görebildiklerini dile getirerek, "Eğer sürdürülebilirliği konuşuyorsak bunun barışsız olmayacağını da biliyoruz. Savaş ve çatışma gibi hayati problemlerle uğraşırken, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na belirlenen zaman aralığında ulaşmayı bekleyemeyiz. Türkiye ve Türkiye'deki üniversitelerin bu amaçlar doğrultusunda inisiyatif alması, bunlara ulaşılmasında çok önemli yerde duruyor." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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