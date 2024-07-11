Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa'nın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında 34 Sıra Birden Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa'nın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında 34 Sıra Birden Yükseldi

Boğaziçi Üniversitesi, QS'in Avrupa'nın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2025'te 34 sıra birden yükselerek, bölgesel sıralamada en fazla ilerleme gösteren yükseköğretim kurumu oldu. Üniversite, araştırma etkisi, akademik saygınlık, istihdam gücü, işveren nezdinde saygınlık, eğitim deneyimi, uluslararasılık ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre sıralandı. Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa'da değerlendirilen 42 ülkeden 685 yükseköğretim kurumu arasında 165. sırada yer aldı.

11.07.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS'in "Avrupa'nın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2025"te 34 sıra birden yükselerek, bölgesel sıralamada en fazla ilerleme gösteren yükseköğretim kurumu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngilitere'nin başkenti Londra merkezli kuruluş, Avrupa'da yer alan yükseköğretim kurumlarını "araştırma etkisi", "akademik saygınlık", "istihdam gücü", "işveren nezdinde saygınlık", "eğitim deneyimi", "uluslararasılık" ile "sürdürülebilirlik" gibi kriterlere göre sıraladı.

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa'da değerlendirilen 42 ülkeden 685 yükseköğretim kurumu arasında 165. sırada temsil edildi.

Bu kuruluşun haziranda yayımladığı "Dünya Üniversiteler Sıralaması 2025"teki verilerden yararlanarak hazırlanan bölgesel sıralamada Boğaziçi Üniversitesi 34 sıra yükselerek, "Avrupa'nın en fazla ilerleme gösteren" yükseköğretim kurumu oldu.

QS'in bu yıl değerlendirdiği kriterlerde en iyi performans "istihdam gücü" ile "işverenler nezdinde saygınlık" kriterlerinde elde edildi. Üniversite, işverenler nezdinde saygınlıkta 10 sıra yükselip 32'inci, istihdam gücünde ise 35'inci sırada yer aldı.

Türkiye'de değerlendirilen 72 yükseköğretim kurumu arasında ise istihdam gücünde birinci sırada olan Boğaziçi Üniversitesi, işverenler nezdinde saygınlık ile sürdürülebilirlik kriterlerinde ise 3'üncü oldu.

Üniversite, "akademik saygınlık" kriterinde 9 sıra ilerleyerek 137'nci, "eğitim için giden değişim programı öğrencileri" kriterinde 140'ıncı ve üniversitelerin sürdürülebilirlik çalışmalarının toplumsal ve çevresel etkilerinin göz önüne aldığını "sürdürülebilirlik" kriterindeyse 152'nci sırada temsil edildi.

"Performansımızı ileri taşımaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, üniversitelerinin Avrupa'daki yükseköğretim kurum ve çeşitli önde gelen kuruluşlarla büyük işbirliklerine devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. İnci, "Avrupa'nın En İyi Üniversiteleri Sıralaması 2025"te gösterilen performansa ilişkin ise şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, Avrupa'da çeşitli işbirliği ve ortaklıklarımız devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Boğaziçi LifeSci) ve Avrupa'nın ilk ve tek karbon negatif mikroalg biyorafinerisi gibi dünyada dikkati çeken birçok projede birlikte çalışıyoruz. Ayrıca, Avrupa'daki yükseköğretim kurumlarıyla değişim programlarımız ve araştırma ortaklıklarımız da sürüyor. 165'inci sırayı da yeterli görmüyoruz. AR-GE, endüstri-sanayi işbirliği, değişim programları, akademik nitelik ve uluslararası işbirlikleri gibi alanlardaki performansımızı ileri taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa'nın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında 34 Sıra Birden Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:07 Asgari ücretli ’’Memura var bize yok mu’’ diyor Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor Asgari ücretli ''Memura var bize yok mu?'' diyor! Sizce en çok hangi kesime haksızlık yapılıyor?
11:02 İngiltere’de Türk vekil, Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etti İngiltere'de Türk vekil, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
11:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP ve AK Parti arasındaki fark yüzde 0,3
11:23 Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş Tepki çeken görüntü: Federasyon Başkanı ter silme görevlisi tutmuş
11:18 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler 3 ilimizde binlerce ağaç devrildi, uzman isim endişeli: Bunlar alışık olmadığımız şeyler
11:16 Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü Çocuğa yapılanı görenler yakaladığı şüpheliyi öldüresiye dövdü
10:51 Londra’daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz Londra'daki Türk çetesinin liderine sokak ortasında infaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 13:04:33. #1.11#
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi, Avrupa'nın En İyi Üniversiteleri Sıralamasında 34 Sıra Birden Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement