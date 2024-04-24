Boğaziçi Üniversitesi, eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kampüse alınmadığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi, eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kampüse alınmadığı iddialarını yalanladı

Boğaziçi Üniversitesi, eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder\'in kampüse alınmadığı iddialarını yalanladı

Boğaziçi Üniversitesi, eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kampüse alınmadığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, Ergüder'in aracının 'araç etiketi' eski olduğu için nizamiyeden girişine izin vermeyen güvenlik görevlisinin uyarıldığı belirtildi.

24.04.2024 17:05
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(İSTANBUL) - Boğaziçi Üniversitesi, eski rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kampüse alınmadığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, "Üniversitemize uzun yıllar emek vermiş Sayın Ergüder'e yönelik çıkan haberlerde yer aldığı haliyle herhangi bir yasağın söz konusu olamayacağını, Ergüder'in aracının 'araç etiketi' eski olduğu için nizamiyeden girişine izin vermeyen güvenlik görevlisinin de uyarıldığını belirtiriz" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, eski Rektör Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kampüse alınmadığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklama, şöyle:

"Üniversitemizin eski rektörlerinden Prof. Dr. Üstün Ergüder'in Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne alınmadığı yönünde çıkan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Kıymetli eski rektörümüz Sayın Ergüder'in aracı, kampüs nizamiyesinde, okula araçla giriş için zorunlu olan 'etiket' eski olduğu gerekçesiyle güvenlik görevlisi tarafından durdurulmuştur. Ancak Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, olaydan haberdar olmasının hemen ardından Sayın Ergüder'e ulaşarak sorunu çözmüştür. Üniversitemize uzun yıllar emek vermiş Sayın Ergüder'e yönelik çıkan haberlerde yer aldığı haliyle herhangi bir yasağın söz konusu olamayacağını, Ergüder'in aracının 'araç etiketi' eski olduğu için nizamiyeden girişine izin vermeyen güvenlik görevlisinin de uyarıldığını belirtiriz."

Kaynak: ANKA

Rektör, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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