Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine verilen hapis cezaları kaldırıldı - Son Dakika
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Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine verilen hapis cezaları kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine verilen hapis cezaları kaldırıldı

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının çıkışının engellenmesi nedeniyle açılan davada, 14 öğrencisiye verilen hapis cezaları kaldırıldı ve dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, eksik kovuşturma ve denetim yapılmadan hüküm kurulduğunu belirterek cezaların kaldırılmasına karar verdi.

31.05.2024 16:40
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının çıkışının engellenmesi nedeniyle açılan davada, 14 öğrencisiye verilen hapis cezalarını kaldırdı ve yeniden yargılama yapılmak üzere dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto ettikleri ve İnci'nin makam aracının üstüne çıktıkları iddiasıyla 90 gün tutuklu kalan Ersin Berke Gök ve Caner Perin Özen'in de aralarında bulunduğu 14 öğrenci İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Yargılama sonucunda 14 öğrenciye "Kanunlara aykırı biçimde toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" suçundan 6'şar ay, "görevi yaptırmama suçundan" 6'şar ay hapis cezası verilerek toplamda 1 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, öğrencilerden Berke Gök hakkında "kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıl 6 ay, Eftelya Koyuncu hakkında da "kamu görevlisine hakaret" suçundan da 1 yıl 2 ay hapis cezası vermişti.

İstinaf yapılan itirazları karara bağlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kamu Malına Zarar Verme" ve "Kamu Görevlisine Hakaret suçları" yönünden tüm cezaları kaldırdı ve yeniden yargı4lama yapmak üzere dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Bölge Adliye Mahkemesi, "Gruba dağılmaları hususunda özel güvenlik personelinin dışında, kanunda açıkça zikredilen güvenlik amiri statüsünde bulunan bir kamu görevlisi tarafından kanuna uyularak dağılmaları, dağılmazlarsa zor kullanılacağına yönelik bir ihtarın bulunup bulunmadığı hususunda denetime esas olacak şekilde bir araştırma yapılmadan eksik kovuşturma ile hüküm kurulduğuna" işaret etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine verilen hapis cezaları kaldırıldı - Son Dakika

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