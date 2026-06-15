Bölge Ülkeleri, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor

Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ürdün ve Filistin ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu gelişmenin İran ve İsrail'in Arap ülkelerine yönelik saldırılarına nihai olarak son verilmesi yönünde önemli bir adım olmasını temenni etti.

Mutabakatın, savaşın sona erdirilmesine yönelik sürecin başlatılması ile bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için uygun koşulları hazırlamasını temenni eden Ebu Gayt, İsrail'in anlaşmayı sabote etmeye ve savaşı sürdürmeye yönelik girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Nihai olarak varılacak herhangi bir anlaşmanın, Arap ülkelerinin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, söz konusu anlaşmanın ayrıca bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik meşru Arap taleplerini de dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

KİK

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki mutabakatın bölgede çözüm bekleyen konularda tüm taraflar arasında kalıcı bir anlaşmanın yolunu açmasını temenni etti.

Mutabakatın bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlayan uzlaşılara götürmesini isteyen Budeyvi, KİK'in çatışmaların çözümünde uluslararası hukuka göre diplomasi ve diyaloğa bağlı kalınmasını desteklediğini ifade etti.

İİT

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, saldırıları sona erdirecek, Hürmüz Boğazı'nda güvenliği ve seyrüsefer serbestisi sağlayacak ABD-İran mutabakatının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Mutabakatın tam olarak uygulanmasının temenni edildiği açıklamada, ilgili tarafların tüm meselelerin ele alınması, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla yapılacak müzakerelere katılmasının umulduğu ifade edildi.

Filistin

Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, ABD-İran mutabakatının bölgede gerginliğin azaltılmasında, kalıcı ateşkesin sağlanmasında, askıda kalan sorunların çözümünde ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasında önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Mutabakatın Lübnan'ın güvenlik ve istikrarını sağlayacak barışçıl çözüme ulaşılması için harcanan çabalara da destek olacağı kaydedilen açıklamada, krizlerin ve anlaşmazlıkların çözümünde diplomasi ve diyaloğun tercih edilmesi gerektiği bildirildi.

Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının, uluslararası meşruiyet ilkeleri doğrultusunda gerilim ve istikrarsızlığa yol açan sebeplerin ele alınmasını gerektirdiği vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da ABD-İran mutabakatının bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın tesisinde önemli bir adım olduğu belirtilerek, mutabakatın bölge ülkelerinin güvenliğini, çıkarlarını, iyi komşuluk ilişkilerini ve iç işlerine müdahale edilmemesini garanti altına alan kalıcı anlaşmaya götürmesi temennisinde bulunuldu.

Bakanlık ayrıca Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin ve seyrüsefer serbestisinin, 28 Şubat öncesindeki durumuna uygun şekilde yeniden tesis edilmesinin önemine dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile mutabakat sağlandığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.