Bölge Ülkeleri, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bölge Ülkeleri, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor

15.06.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arap Birliği, KİK, İİT, Ürdün ve Filistin, ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladı.

Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Ürdün ve Filistin ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, yaptığı yazılı açıklamada, ABD-İran mutabakatını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu gelişmenin İran ve İsrail'in Arap ülkelerine yönelik saldırılarına nihai olarak son verilmesi yönünde önemli bir adım olmasını temenni etti.

Mutabakatın, savaşın sona erdirilmesine yönelik sürecin başlatılması ile bölgede kalıcı istikrarın sağlanması için uygun koşulları hazırlamasını temenni eden Ebu Gayt, İsrail'in anlaşmayı sabote etmeye ve savaşı sürdürmeye yönelik girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Nihai olarak varılacak herhangi bir anlaşmanın, Arap ülkelerinin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, söz konusu anlaşmanın ayrıca bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik meşru Arap taleplerini de dikkate alması gerektiğinin altını çizdi.

KİK

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD-İran arasındaki mutabakatın bölgede çözüm bekleyen konularda tüm taraflar arasında kalıcı bir anlaşmanın yolunu açmasını temenni etti.

Mutabakatın bölgenin güvenlik ve istikrarını sağlayan uzlaşılara götürmesini isteyen Budeyvi, KİK'in çatışmaların çözümünde uluslararası hukuka göre diplomasi ve diyaloğa bağlı kalınmasını desteklediğini ifade etti.

İİT

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, saldırıları sona erdirecek, Hürmüz Boğazı'nda güvenliği ve seyrüsefer serbestisi sağlayacak ABD-İran mutabakatının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Mutabakatın tam olarak uygulanmasının temenni edildiği açıklamada, ilgili tarafların tüm meselelerin ele alınması, bölgede güvenlik ve istikrarın korunması amacıyla yapılacak müzakerelere katılmasının umulduğu ifade edildi.

Filistin

Filistin yönetiminden yapılan açıklamada, ABD-İran mutabakatının bölgede gerginliğin azaltılmasında, kalıcı ateşkesin sağlanmasında, askıda kalan sorunların çözümünde ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasında önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Mutabakatın Lübnan'ın güvenlik ve istikrarını sağlayacak barışçıl çözüme ulaşılması için harcanan çabalara da destek olacağı kaydedilen açıklamada, krizlerin ve anlaşmazlıkların çözümünde diplomasi ve diyaloğun tercih edilmesi gerektiği bildirildi.

Bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının, uluslararası meşruiyet ilkeleri doğrultusunda gerilim ve istikrarsızlığa yol açan sebeplerin ele alınmasını gerektirdiği vurgulandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da ABD-İran mutabakatının bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrarın tesisinde önemli bir adım olduğu belirtilerek, mutabakatın bölge ülkelerinin güvenliğini, çıkarlarını, iyi komşuluk ilişkilerini ve iç işlerine müdahale edilmemesini garanti altına alan kalıcı anlaşmaya götürmesi temennisinde bulunuldu.

Bakanlık ayrıca Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin ve seyrüsefer serbestisinin, 28 Şubat öncesindeki durumuna uygun şekilde yeniden tesis edilmesinin önemine dikkati çekti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile mutabakat sağlandığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Körfez İşbirliği Konseyi, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, Ürdün, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bölge Ülkeleri, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor Sırra kadem basan demans hastası yaşlı adam her yerde aranıyor
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

14:41
Ankara’ya yeni havalimanı Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
Ankara'ya yeni havalimanı! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı
14:35
Dünya Kupası’nda VAR krizi Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
Dünya Kupası'nda VAR krizi! Hakemin yaptığı el işareti başını yaktı
13:58
Özgür Özel kararını verdi Yarın grup toplantısı yapmayacak
Özgür Özel kararını verdi! Yarın grup toplantısı yapmayacak
13:50
Kılıçdaroğlu’ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’a bir darbe daha
Kılıçdaroğlu'ndan Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'a bir darbe daha
13:38
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği Hürmüz detayı dikkat çekti
ABD-İran anlaşmasında son dakika değişikliği! Hürmüz detayı dikkat çekti
13:31
Emniyette büyük değişim 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Emniyette büyük değişim! 19 bin kişinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 14:50:12. #7.12#
SON DAKİKA: Bölge Ülkeleri, ABD-İran Mutabakatını Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.