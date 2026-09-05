Bolivya'da kışladaki patlamada 2 asker öldü, 81 kişi yaralandı
Bolivya'da bir topçu alayının kışlasında piroteknik malzemenin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Savunma Bakanı olayda daha fazla can kaybı olabileceğini belirtirken, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bolivya'da askeri kışlada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
BBC'nin haberine göre, Bolivya Savunma Bakanı Ernesto Justiniano, bir topçu alayının konuşlandığı kışlada "piroteknik malzemenin" patlaması sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Öte yandan yetkililer, yerel basına yaptığı açıklamalarda olayda daha fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtti.
Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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