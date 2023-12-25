 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu Belediye Başkanı 12 askerin şehit olması nedeniyle 7 günlük yas ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Belediye Başkanı 12 askerin şehit olması nedeniyle 7 günlük yas ilan etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaşanan çatışmada 12 askerin şehit olmasının ardından kentte 7 günlük yas ilan etti. Yas kapsamında planlanan yılbaşı eğlenceleri iptal edildi ve tüm eğlence aktiviteleri yasaklandı. Başkan Özcan, kararın şehit ailelerinin acısını paylaşmak adına alındığını belirtti ve yas kararına uymayanlara hukuki ve cezai yaptırımların uygulanacağını söyledi.

25.12.2023 - 19:38,
Abone Ol

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, 12 askerin şehit olması nedeniyle kentte 7 günlük yas ilan ederek, planlanan yılbaşı eğlencelerinin iptal olduğunu duyurdu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK üyeleri ile yaşanan çatışmada 12 askerin şehit olmasının ardından Tanju Özcan, Bolu'da 7 günlük yas ilan ettiklerini açıkladı. Başkan Özcan, Yılbaşı akşamı yapmayı planladığımız Emir Can İğrek konseri ve canlı müzik programları dahil tüm eğlence aktiviteleri belediyemizin yetki sahası içinde yasaklanmıştır. Karar, şehit ailelerinin acısını paylaşmak adına alındı. Şehit ailelerimizin acısını paylaşmak adına Bolu Belediye Başkanı olarak Bolu Belediyesi sınırları içerisinde 7 günlük yas ilan ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, yüce milletimize bir daha bu tür acılar yaşatmasın. Yas kararına uymayanlar hakkında gerekli hukuki ve cezai yaptırımlar tereddütsüz şekilde idaremizce uygulanacaktır dedi. (DHA)

Bolu Belediye Başkanı 12 askerin şehit olması nedeniyle 7 günlük yas ilan etti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Yılbaşı, Terör, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı 12 askerin şehit olması nedeniyle 7 günlük yas ilan etti - Son Dakika


18:33
Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20
İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28
TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23
ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:55
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gitmiş gövde gösterisi yapıyor' sözlerine yanıt Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gitmiş gövde gösterisi yapıyor" sözlerine yanıt
16:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor

Son Dakika
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
18:20 İYİ Parti Tuzla Belediye başkan adayı Akın Gürkan partisinden istifa etti
17:28 TFF, Süper Kupa bilet fiyatlarını güncelledi
17:23 ABD'de bir kişi sosyal medya fenomeni olan karısını öldürüp intihar etti
17:12 Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılan dönerci yine maske takmadı
16:55 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gitmiş gövde gösterisi yapıyor" sözlerine yanıt
16:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor
16:41 Olay yaratan pozisyon için tartışmaları bitirecek görüntü
16:26 İsrail güçleri, tekerlekli sandalyedeki hastayı köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 19:57:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı 12 askerin şehit olması nedeniyle 7 günlük yas ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement