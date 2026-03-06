CHP'nin Bolu Mitingi... Tanju Özcan: Sizi Utandıracak, Ailemin Başını Öne Eğecek Çirkin Bir İş Yapmadım - Son Dakika
CHP'nin Bolu Mitingi... Tanju Özcan: Sizi Utandıracak, Ailemin Başını Öne Eğecek Çirkin Bir İş Yapmadım

06.03.2026 21:47  Güncelleme: 23:25
Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin düzenlediği mitinge gönderdiği mesajda, burs bulma çabaları nedeniyle gözaltına alındığını ve halka yaptığı yardımları anlattı. Özcan, 'Ben sizin evladınızım; pişman değilim' dedi.

(BOLU)- Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan partisinin Bolu'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine gönderdiği mesajda, "Değerli Bolulular ben sizin evladınız, kardeşiniz veya abinizim. Sizi utandıracak, ailemin başını öne eğecek çirkin bir iş yapmadım. Yüzlerce denetim geçirdim, süreçlerden alnım ak bir şekilde ayrıldım. Sizin güveninize layık oldum, bir kuruş paranızı israf etmedim" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerin 95'incisi Bolu'da düzenlendi.

Sincan Cezevi'nde tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan mitinge gönderdiği mesajda şunları kaydetti:

"Değerli komşularım, Geçen Cumartesi sabahı saat altı otuz da yatağımdan kaldırılarak evimden gözaltına alındım. Suçum neymiş? 527 ihtiyaç sahibi Bolu'lu gence burs için kaynak bulmaya çalışmakmış. Evet, ben 527 gencimize burs buldum, bunun için kaynak bulmak için çok çalıştım. Hayırseverleri tek tek aradım."

"Kimse bizi ve vakfımızı parasının nereye harcandığı belli olmayan, kamu kaynakları ile beslenen vakıflar ile karıştırmasın"

Tabii, sadece burs vermedik. Hastalarımıza yatak, engelli bireylerimize tekerlekli sandalye, aç olana yemek ve gıda desteği de sağladık. Bütün bunları da kurduğumuz Bolsev vakfı üzerinden gerçekleştirdik. Biz bu vakfı devlet olanakları ile bir yere getirmedik. Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmaktan başka bir şey yapmadık, o yüzden kimse bizi ve vakfımızı parasının nereye harcandığı belli olmayan, kamu kaynakları ile beslenen vakıflar ile karıştırmasın.

"Sizi utandıracak, ailemin başını öne eğecek çirkin bir iş yapmadım"

Değerli Bolulular ben sizin evladınız, kardeşiniz veya abinizim. Sizi utandıracak, ailemin başını öne eğecek çirkin bir iş yapmadım. Yüzlerce denetim geçirdim, süreçlerden alnım ak bir şekilde ayrıldım. Sizin güveninize layık oldum, bir kuruş paranızı israf etmedim.

"Vakıf kurmaktan dolayı pişman değilim"

Zaten şuanda kendisine veya yakınlarına menfaat sağlamakla değil, öğrenciye burs vermekle, yoksula yardım etmekle suçlanıyorum. Gözlerini para hırsı bürümüş, tekel olarak her yere şube açarak küçük esnafı batırmak, enflasyonu azdırmaktan başka bir işe yaramayan üç harfli marketlerin şikayeti üzerine cezaevindeyim. Öğrenci kardeşlerime, engelli yurttaşlarıma, yatağa aç giren kardeşlerime yardım için kaynak bulmaya çalışmaktan, bunun için vakıf kurmaktan dolayı pişman değilim. Yine olsa, yine yaparım.

"Bu iktidar sahiplerinden korkmam da, pabuç da bırakmam"

En Tutukluluk dolayısıyla tek üzüntüm, öğrencilere burçların yatırılmamasından dolayıdır. Yoksa ben sizin evladınız, kör oğlunun torunu olarak bu iktidar sahiplerinden korkmam da, pabuç da bırakmam.

"Çok yakında aranıza döneceğim"

Bolu'yu ve sizleri şimdiden özledim. Çok yakında aranıza döneceğim. Bolu için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. Bana sahip çıkan partime ve sayın Genel başkanım Özgür Özel'e huzurlarınızı da şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

Meral Özcan: Tanju, seninle gurur duyuyorum

Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'da yaptığı konuşmada, "Bizleri Ankara'dan, Sincan Cezaevi'nin koğuşundan izleyen eşime seslenmek istiyorum: Tanju, seninle gurur duyuyorum. Seni çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

