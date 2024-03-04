Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yeni dönem projelerini paylaştı

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Bolu Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, yeni dönemde hayata geçirmek istediği projeleri paylaştı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kapalı spor salonunda proje tanıtım toplantısı gerçekleştiren Özcan, belediye başkanlığı süresince yaptığı çalışmaları anlattı.

Başarılı bir dönem geçirdiklerini ifade eden Özcan, çıraklık döneminin bittiğini, ustalık dönemi için destek istediğini kaydetti.

Tekrar seçilmesi halinde yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıtan Özcan, emeklilere nakdi yardım yapacağını belirtti.

Kent mobilyaları üretim tesisi kuracaklarını bildiren Özcan, "Orman şehriyiz ama Bolu'nun orman emvalinden faydalanamıyoruz. Marangozhanemizde, çok çeşitli şehir mobilyaları yapabiliyoruz. 'Bunu büyütelim, atölyeler kuralım, ürettiğimiz malzemeleri de diğer belediyelere satalım, istihdam yaratalım.' dedik. Aşağısoku'da kurulacak bu, hazırlıkları tamamlandı." dedi.

Özcan, Alpağut Mahallesi'ndeki yaklaşık 7 dönüm alana 3 bin metrekarelik yeni kapalı spor salonu inşa edilmesi için çalışma yapıldığını da kaydetti.

Belediye Başkanı Özcan, "Atatürk Kültür Merkezi, Bolu Fuar Alanı, Bolu Konuk Evi, Ekolojik Köy, Spor Kompleksi, 100. Yıl Cumhuriyet Parkı, Karavan Parkı, D-100 kenarına kavşaklar, Anadolu Otoyolu'ndan kent merkezine 3'üncü çıkış, Bilim Merkezi, Gündüz Bakım Evi ve Kreş, Gençlik Merkezi, Bolu Gastronomi Adası, Katırcılar Hanı restorasyonu, Atatürk Lisesi ve Çevresinde Düzenleme ile Borozanlar Deresi Islahı" projelerinden de bahsetti.

Toplantıya, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, CHP ilçe ve belde belediye başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.