3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan\'dan haber var

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında üç gün önce gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve beraberindeki 13 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde iki gün süren ifade sürecinin ardından şüpheliler sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrollerinin ardından Tanju Özcan ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Buse Özkan ve Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar Müdürlüğü çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan ile eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel adliyeye sevk edildi.

ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şüpheliler jandarma araçlarıyla Bolu Adliyesi'ne getirildi. Polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcılıktaki işlemlerin ardından 13 kişinin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

İFADESİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Özcan, jandarmadaki ifadesinde kendisine gösterilen ilk müfettiş raporunun daha önce kendisine tebliğ edildiğini ve lehe olduğunu söylemişti. Aleyhe olan ikinci raporun ise kendisine tebliğ edilmediğini belirten Özcan, tebliğ edilseydi gerekli adımları atacaklarını kaydederek "yok hükmünde" olduğunu savunmuştu.