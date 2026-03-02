3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var

3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan\'dan haber var
02.03.2026 10:44  Güncelleme: 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla 3 gün önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte gözaltına alınan 13 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında üç gün önce gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve beraberindeki 13 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde iki gün süren ifade sürecinin ardından şüpheliler sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sağlık kontrollerinin ardından Tanju Özcan ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Ekrem Serin, Buse Özkan ve Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar Müdürlüğü çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan ile eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel adliyeye sevk edildi.

ADLİYE ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şüpheliler jandarma araçlarıyla Bolu Adliyesi'ne getirildi. Polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcılıktaki işlemlerin ardından 13 kişinin bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

İFADESİ DE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Özcan, jandarmadaki ifadesinde kendisine gösterilen ilk müfettiş raporunun daha önce kendisine tebliğ edildiğini ve lehe olduğunu söylemişti. Aleyhe olan ikinci raporun ise kendisine tebliğ edilmediğini belirten Özcan, tebliğ edilseydi gerekli adımları atacaklarını kaydederek "yok hükmünde" olduğunu savunmuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanju Özcan, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

13:15
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:21:10. #7.12#
SON DAKİKA: 3 gündür gözaltında olan Tanju Özcan'dan haber var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.