Bolu BİLSEM Öğrencileri Kat\'ı Atölyesinde Sanatın İnceliklerini Öğreniyor

Bolu Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören özel yetenekli öğrenciler, kat'ı (geleneksel ince kağıt oymacılığı) atölyesinde sanatın inceliklerini öğreniyor.
Okul derslerini tamamlayıcı eğitimlerin yanında merkezde bulunan çeşitli atölyelere de katılan öğrenciler, yeni hobiler ediniyor.
Merkezde 4 yıl önce oluşturulan kat'ı atölyesine devam eden 8 öğrenci, neşter benzeri özel maket bıçaklarıyla geleneksel Türk motiflerini milimetrik çalışmayla sabırla kağıda işleyerek hem zihinlerini dinlendiriyor hem de el göz koordinasyonunu geliştiriyor.
Bolu Bilim ve Sanat Merkezi edebiyat ve geleneksel sanatlar dersleri öğretmeni Tarık Aksoy, AA muhabirine, öğrencilerin Türk kültürünü daha yakından tanımasını istediklerini söyledi.
Bu kapsamda kat'ı atölyesi oluşturduklarını dile getiren Aksoy, öğrencilere sanatın inceliklerini öğrettiklerini kaydetti.
Aksoy, geleneksel sanatlardan kat'ının sabır gerektirdiğine işaret ederek, "En küçük çalışmada bile yüzlerce defa kağıdı kesmek zorundasınız. Kağıdın hassasiyetini göz önüne alarak çok hızlı hareket edemezsiniz. Yavaş yavaş çalışacaksınız. Öğrencilere sabır veriyor, aynı zamanda geleneksel desenlerimizi tanıyorlar. Bu yaş grubu için hat, ebru, kat'ı ile uğraşmak gerçekten büyük farklılık oluşturuyor." diye konuştu.
Öğrencilerin, neşter benzeri maket bıçaklarıyla kağıdı milim milim kestiklerini anlatan Aksoy, "Çocukların çok dikkat ederek bu sanatı uygulamaları gerekiyor. Dikkatlerinin gelişmesi açısından da çok faydalı. Milimetrik boyuttaki yerleri kesmek zorundalar. El göz koordinasyonu da çok sağlam bir şekilde gelişiyor." ifadelerini kullandı.
"Kat'ı ile ilgilenmem beni farklı açılardan geliştirdi"
Orhangazi Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Elif Şafak, BİLSEM'de çeşitli atölyelere katıldıklarını söyledi.
Şafak, kat'ı yapmanın başta zor olabildiğini belirterek, "Sonrasında ise hem çok zevk veriyor hem de bittikten sonra çıkan eser çok güzel oluyor. O yüzden çok keyifli." dedi.
Kat'ı ile ilgilenmenin kendisini farklı açılardan geliştirdiğini aktaran Şafak, bu sayede daha sabırlı olmayı öğrendiğini kaydetti.
Mevlana Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Şaziye Zülal Telli, kat'ı sanatıyla ile iki yıldır ilgilendiğini dile getirdi.
İlk başlarda kolay desenlerle çalıştığını, şimdilerde ise daha zor motifleri kağıda işlediğini anlatan Telli, "Bunu evde de yapıyorum. Ne zaman kafam dolsa müzik açıp bunu yapıyorum. Sadece buna odaklandığım için kafamdaki düşünceler gidiyor. Çok rahatlatıcı oluyor. Ders aralarında dinlendirici oluyor." diye konuştu.
50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Yekta Tomas ise kat'ı derslerinin çok faydalı olduğunu aktararak, bu sayede zihnini dinlendirdiğini ve bakış açısının değiştiğini ifade etti.
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